Un joven veinteañero se enfrenta hoy a ocho años de prisión acusado de robar a cuatro menores en Avilés en diciembre de 2020. Los asaltos se produjeron en el parque de Ferrera y en la calle Fuero y llevaron a prisión al procesado, que es reincidente.

El ahora acusado se dirigió el pasado 9 de diciembre a dos chavales de 16 años que estaban paseando por el parque de Ferrera, les ordenó con tomo intimidatorio que le entregaran todo lo que llevaban encima, llevándolos a una zona más alejada y menos iluminada, siempre según la versión del Ministerio Público. Se llevó presuntamente 10 euros, un móvil y acabó devolviendo el móvil el teléfono a uno los chavales tras comprobar que se trataba de un dispositivo Apple con sistema de rastreo. “No me busquéis problemas, que Avilés no es muy grande y si quiero os vuelvo a encontrar porque me he quedado con vuestras caras”, sostiene la Fiscalía que dijo a sus víctimas.

El ladrón volvió a actuar cuatro días después en la calle Fuero de Avilés. En este caso las víctimas fueron dos jóvenes de 17 años. Tras preguntarles si tenían un cigarrillo, les conminó a entregarles todo lo que llevasen de valor. A uno le arrebató el móvil tras propinarle un fuerte empujón y al otro le quitó los dos euros que tenía, sostiene la Fiscalía. Y abandonó el lugar, diciéndoles: “Y esto no se lo digáis a nadie; ¡desfilando!”