Desde Ciudadanos (Cs) Avilés lanzan un mensaje de tranquilidad tras la dimisión del vocal de la ejecutiva local Ramón Villanueva, que se había sumado al equipo del coordinador José María Roces el pasado diciembre. “Abordamos esta nueva circunstancia con absoluta normalidad e iniciamos inmediatamente el proceso para su sustitución”, expuso la formación a través de un comunicado. De puertas adentro, no obstante, se respira el temor a que la dimisión de Villanueva, descontento con la línea de Inés Arrimadas, sea la avanzadilla de próximas salidas.

Roces García lamentó la marcha de Villanueva (“Lo he sentido en el alma, aunque no comparto sus motivos”) y reconoció que la formación ha perdido afiliados: “Ya veníamos teniendo bajas, pero como en todos los sitios”. Como publicó ayer este periódico, al momento se iniciaron los movimientos para cubrir la vacante y el primer sondeado para dar un paso adelante fue José Manuel Rubio. “Estaré donde me pidan, tengo mucho afecto personal por los compañeros y compañeras y por Ciudadanos”, aseveró ayer. No obstante, desde la formación insisten en que pronto se abrirá el proceso de sustitución y el propio coordinador local indicó que “toca analizar la lista de afiliados y abordarlo en el seno de la junta directiva”. Sobre la baja de Ramón Villanueva, la formación añadió: “Respetamos su decisión, pero en ningún caso compartimos sus motivos. Agradecemos el trabajo realizado tanto por Ciudadanos como por Avilés”. El partido celebra hoy una asamblea ordinaria, ya prevista antes del anuncio de la dimisión.