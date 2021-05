Vox critica que el gobierno socialista de Gozón subvencione con 4.200 euros del presupuesto municipal a una asociación saharaui: “Consideramos que esta subvención realizada con dinero público no va a contribuir al bienestar de Gozón, y no la entendemos cuando hay necesidades básicas en el concejo que aún no están cubiertas”.

“En Vox nos alegra que Gozón tenga un Alcalde solidario que mira por el bien de los ciudadanos de otros países, pero discrepamos de que se den ese tipo de ayudas mientras la economía de muchos gozoniegos ha quedado mermada debido a la pandemia que ya hace más de un año llevamos sufriendo, y en especial los autónomos, los más afectados”, dicen desde la formación ultraconservadora.