“No estamos dañando los recursos pesqueros”, claman los recreativos en Luanco

Los propietarios de embarcaciones deportivas están que trinan. Y todo porque el borrador del nuevo proyecto de real decreto de Pesca Marítima en aguas exteriores limita considerablemente la cantidad de capturas. “Cómo no vamos a estar cabreados si, por ejemplo, solo nos dejan pescar un besugo por embarcación al año”, afirma Benjamín Álvarez, presidente del Club Marítimo de Luanco, que ayer se echó a la mar con sus compañeros de Gozón y a la que se sumaron embarcaciones de Gijón y Candás, entre otras zonas de Asturias en señal de protesta. “La pesca que podemos hacer no representa nada, actualmente, no es en ningún caso dañina para los recursos pesqueros”, abunda Álvarez. A su lado, un compañero del Club Marítimo relató su tarde del viernes: “Salimos y conseguí pescar un abadejo, eso fue todo”. Esta situación, continúan los aficionados a la pesca recreativa, puede conllevar la “desertización de los puertos”. “Si siguen así y le quitan el entretenimiento y la afición a la pesca deportiva a no pocas personas, la gente acabará vendiendo las lanchas y se perderá todo”, insistió el presidente del Club Marítimo.

Relacionadas El sector de la pesca de recreo se rebela contra las nuevas limitaciones de capturas

Pablo Fernández, secretario de la agrupación luanquina, incidió además en la necesidad de establecer cupos, de regular la pesca desde embarcaciones deportivas, pero no está dispuesto a limitar al mínimo, como se pretende, las capturas. “No nos podemos negar a la regulación pero que sea justa. Eso sí si alguien se excede, que se castigue, eso lo veo bien, pero que quede claro que los profesionales viven de la pesca y esto es una afición, son cuestiones diferentes. Siempre hay casos en los que se incumple la norma, pero podemos estar hablando de un porcentaje irrisorio, de menos de un 5 por ciento”, indicó Fernández, momentos antes de subirse a su embarcación y “dar un paseo” desde el puerto del Gayo hasta la bahía de Luanco con bocinas y también algo de cabreo entre los asistentes.

La asociación asturiana de pescadores desde kayak (Asturpeskayak) también participó en la convocatoria para expresar su rechazo al real decreto y defender su actividad. “Resulta que está prohibida la pesca en Kayak y el campeón de 2017 de España es asturiano, Adolfo José Vega Fernández”, señala Roberto Coca, presidente del colectivo de kayaks, que están considerados como “artefactos flotantes cuando tienen la misma seguridad que una embarcación normal, con su emisora, sus bocinas...”.

Los aficionados a la pesca deportiva cuentan solo en el puerto de Luanco con unas 230 embarcaciones. Inciden además en que su afición lleva consigo una serie de “impuestos indirectos” que benefician al comercio, la hostelería y a la hotelería de cada localidad con puertos como el del Gayo. “Lo que no estamos dispuestos a que ocurra es que criminalicen a los deportivos”, apuntó Pablo Fernández, que relató además, junto a Benjamín Álvarez, que el grueso de los dueños de embarcaciones deportivas , “un 80 por ciento van a pescar, el resto, los menos, tienen el barco para navegar por la zona y pasar el día”.

Hablan de veleros, de embarcaciones pequeñas, del coste que les supone tener amarrado su barco en un muelle y advierten de que si el borrador del real decreto no se ve modificado considerablemente, la ley hace peligrar a un sector “que no molesta a los pescadores y que además es un atractivo para los visitantes”. “A la hora de pescar bonitos, nos limitarían las capturas de cinco a tres”, remata Benjamín Álvarez, instantes antes de subirse a su embarcación e iniciar una protesta que salió adelante pese a la intensa lluvia caída durante buena parte de la mañana.

Una veintena de embarcaciones deportivas de Cudillero llenó ayer también la bahía del puerto pixueto para expresar su rechazo al real decreto de Pesca que limita al mínimo las capturas desde los recreativos.