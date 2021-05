Rimas de mujer para combatir el machismo

Sara Socas es una rapera canaria con las ideas claras. Se ha hecho un hueco en un mundo masculinizado como es el freestyle, el rap improvisado en batallas de gallos, y rima con nota. Tal es así que su puesta en escena, sus versos y su mensaje feminista han ayudado a que ese mundo sea menos machista. Lo expresó ayer en el II Encuentro joven por la igualdad celebrado en el Llar de Las Vegas. “En los freestyle no hay vetos, se puede decir de todo, pero qué necesidad hay de ser racista o machista. Nada está prohibido, pero la persona que haga ese tipo de rimas se va a meter en un buen lío”, señaló la rapera, desde el escenario del odeón corverano.

La instagramer Inés Lara fue la presentadora del acto, en el que también participó el público de manera activa. Conversaron sobre el mundo del rap, del freestyle y sobre la presencia de una mujer en ese mundillo. “Ser mujer en el freestyle es un arma de doble filo, por una parte llamas más la atención por estar representando un discurso y por otro, tienes que demostrar las cosas por dos veces, te miran con lupa y, por ejemplo, si me trabo llegan a generalizar diciendo: ‘¡Qué malas son las pibas!’”, apunta la también la primera mujer en entrar en la liga de la FMS (Freestyle Master Series) subiendo en primera posición y con la mayor puntuación de la historia de todas las competiciones.

Socas habló de lo “exigente que es” el formato de las batallas y declaró que su sola presencia en concursos ha ayudado a rebajar el tono en algunas temáticas. “Antes iba a los eventos –una parte importante del freestyle se centra en ataques al contrario– y me decían prostituta y esas cosas y ahora ya no lo hacen, ya no se sienten tan cómodos con esas rimas”, apunta la rapera, que está graduada en Periodismo y Comunicación y es colaboradora de un programa radiofónico nacional. “Lo más bizarro y más bruto ya no hace tanta gracia”, apostilla la joven, que ha participando en distintas competiciones de España y Latinoamérica, como por ejemplo “Otumba” en Ciudad de México en 2019. Entre otros galardones, Sara Socas fue la campeona de la Copa Federación de 2020, vencedora de BDM Copa de Maestros de 2020. La artista canaria, que comenzó su andadura musical en Madrid, es también compositora y una cara conocida de los jóvenes de Corvera, que ayer se interesaron por su trayectoria artística, por el papel de la mujer en el rap y en el freestyle y también por sus inicios en los que, confesó, buscaba en Youtube referentes de chicas que se dedicaran a su pasión, improvisar con rimas sobre una base musical.