La Sección de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Avilés colabora en la campaña de Cruz Roja #MiCaraNoEsMiCV para celebrar el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo que tendrá lugar el próximo viernes 21 de mayo. Tiene el propósito de sensibilizar y movilizar a la sociedad, especialmente a las empresas, acerca de la diversidad en el entorno laboral y la igualdad de oportunidades. Porque la integración también se construye a través del empleo.

Ese día 21 de mayo Cruz Roja y la Sección de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Avilés publicarán en sus respectivos perfiles en las redes sociales varias fotografías del concejal de Formación y Empleo, Juan Carlos Guerrero y del equipo técnico del Área de Formación y Empleo apoyando dicha campaña.

Guerrero señaló que "estamos encantados de apoyar este tipo de campañas y pensamos que en esta caso tiene una especial relevancia". Según Guerrero, "la mascarilla iguala a todas las personas y nos enseña que lo importante no está en la imagen que mostramos sino en lo que decimos, demostramos o hacemos. El talento no se puede esconder tras una mascarilla, igual que no se puede percibir en una cara. El talento es mucho más importante que la edad, el sexo, el origen y la imagen."

En el contexto económico-social que ha provocado la crisis del COVID-19 el empleo es uno de los ejes de recuperación económica más importantes. Por tanto, aumentar los niveles de compromiso de las empresas con las personas más vulnerables es una prioridad.

En un momento histórico como el actual, en el que toda la población cubre la mitad de su cara y solo deja al descubierto sus ojos, tiene especial relevancia la campaña #MiCaraNoEsMiCV, organizada por Cruz Roja y que apoya el Ayuntamiento de Avilés.

Por estos motivos, esta acción de visibilización permite continuar con la colaboración llevada a cabo desde la Sección de Formación y Empleo con las distintas entidades del territorio, afianzando, de esta forma, la relación entre los diferentes organismos del municipio y seguir desarrollando actuaciones en beneficio de la ciudadanía. Y en este caso, con la campaña se persigue concienciar a las empresas de que la imagen no sea determinante en un proceso de selección, ya que se debe trabajar en lo importante que es ver el talento de la persona.