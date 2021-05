El PP tilda de “insoportable” que el PSOE de Gozón “diga siempre que no hay dinero”

El portavoz del PP de Gozón, Ramón Artime, calificó ayer de “insoportable” que el alcalde, Jorge Suárez (PSOE), “diga siempre que el concejo no tiene dinero”. El edil popular puso sobre la mesa la recaudación del IBI de 2014 y de 2020 y afirmó que solo en ese impuesto actualmente se recauda algo más de un millón de euros. “El Alcalde se queja siempre y entra en contradicciones ya que la adquisición del Teatro Carmen, que nos parece bien, supondrá unos dos millones de euros”, señaló Artime.

Los populares apoyan el interés municipal en “poner el patrimonio al servicio de los ciudadanos” tras plantear el uso del remanente para acondicionar el antiguo teatro de la calle Mariano Suárez Pola, pero también inciden en que la economía municipal serviría para atender las demandas de los comerciantes y hosteleros del concejo. Ambos colectivos reclaman vigilancia nocturna a cargo de la Policía Local. “Contrataron un ingeniero de caminos, que hace de encargado de Obras y cobra 65.000 euros anuales, ese dinero da para, al menos, dos policías... no sabemos para qué quiere el Ayuntamiento a un ingeniero”, criticó el portavoz del PP, quien considera que el gobierno, en manos del PSOE, con mayoría absoluta, “debería de atender otras necesidades”. “Y no vale que el Alcalde emplee otra vez la excusa de que estamos en bancarrota, de que no hay dinero, porque solo se queja cuando le interesa”, remató Artime, quien solicita que atienda otras demandas ciudadanas como la mejora del polideportivo de Luanco, entre otras actuaciones pendientes.