Ciudadanos se marca el objetivo de contar con nueva directiva en un mes

Será ya en junio, según la misma hoja de ruta, cuando se abrirá un plazo de 72 horas para presentar candidaturas a la directiva, que está integrada por cuatro cargos y que según los estatutos no pueden ser integrantes del grupo municipal: el coordinador o coordinadora, secretaría, responsable de logística y de redes sociales.

Una vez comprobado que se cumplen los requisitos, se abrirá un periodo de siete días para que los aspirantes (de haberlos) puedan hacer campaña. Después habrá una asamblea en la que se proclamará la candidatura, en caso de haber solo una, o en la que se votará si hay varias. Todo este proceso debería estar concluido en torno al 23 de junio, según los plazos que maneja la formación.

¿Y si no se consigue conformar ni siquiera una candidatura? En ese caso, Sergio García nombraría una gestora durante un periodo máximo de seis meses. La gestora sí que podría estar presidida por uno de los cuatro concejales que conforman el grupo municipal de Ciudadanos Avilés, confirmaron fuentes del partido.

El coordinador saliente, José María Roces, anunció hace una semana que cursaría baja en Ciudadanos al sospechar que hubo movimientos internos para forzar su marcha. Lo hizo finalmente ayer por la mañana: “Estuve reflexionando unos días porque empezaron a llamarme compañeros de otras agrupaciones pidiéndome que no me marchase, que aguantase, pero me he dado de baja. Es por coherencia y sentido común. Me he quitado un peso de encima”.

La junta directiva local quedó disuelta al dimitir tres de sus integrantes: la secretaria Ceila Fernández, Ramón Villanueva (vocal) y Carlos Santomé (encargado de redes sociales). Ceila Fernández es la única que no se dio de baja en el partido.