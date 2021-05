El exjefe de Cirugía, aún convaleciente por covid: “Me ha salvado la Ciencia”

“A mí me ha salvado la Ciencia, no los milagros”, sentencia José Ignacio Jorge Barreiro, el que hasta 2016 fue jefe del servicio de Cirugía del Hospital Universitario San Agustín, el mismo centro en el que le acaban de devolver a la vida. Se contagió de covid. No sabe dónde ni cómo: “Cumplía a rajatabla con todas las medidas de seguridad, pero no estaba aún vacunado”, apunta. A las pocas horas de conocer que era positivo por una PCR comenzó a sentir febrícula, nada entonces alarmante. Pero todo se precipitó para este gallego de Santiago de Compostela de 70 años.

“Aquel día, con treinta y siete y pico de fiebre, advertí a mi médico de familia. Me vino a buscar una ambulancia a casa y me llevaron al hospital. Me hicieron una placa y una analítica, ambas pruebas con resultados normales. Me dejaron 24 horas en observación aún así, porque soy una persona de riesgo y obesa, y cuando me iban a dar el alta todo se vino a bajo. Me tuvieron que llevar a la UCI corriendo, estaba mal. Me tuvieron que intubar”, explica el cirujano, que entró caminando al San Agustín y ahora, a consecuencia del covid y el largo ingreso hospitalario, precisa un tacatá para desplazarse.

“En planta estuve como un parapléjico, quedé sin musculatura en piernas y brazos. Ahora me espera una rehabilitación muy larga”, dice este hombre al que sus compañeros vieron apagarse en la UVI con muy pocas esperanzas de sanación. Pasó dos meses y medio hospitalizado, 33 días en Cuidados Intensivos: “Si estoy aquí es por los grandes profesionales del San Agustín”. Su familia laboral. La otra, su mujer y sus hijos, sufrieron desde la distancia que obliga el covid la evolución de este enfermo conocido por muchos de sus pacientes “doctor lubina”, por su pasión por la pesca.

Cuando Jorge Barreiro comenzó a mejorar pasó a planta. Pero las cosas no fueron como se esperaban. “Me tocaron todas las complicaciones del covid”, reconoce. Hemorragias, infecciones... Tanto es así que tuvo que pasar por uno de los quirófanos en los que tantas veces había entrado como especialista. Apenas recuerda datos de su paso por el complejo sanitario como paciente, sobre todo del servicio que lidera Manuel Valledor.

“De la UCI recuerdo que, al despertar, creía que estaba en Moscú: estaba completamente pasado. Del tiempo en planta puedo decir que estuve tirado en una cama mirando para un techo como parapléjico, con pañales. En los últimos ocho días de ingreso comencé a caminar con un tacatá con el que sigo”, relata el especialista, que ha adelgazado doce kilos en este tiempo. Y que se deshace en elogios para con los suyos, los de esa “casa” que llaman San Agustín.

“Fui un paciente horrible que recibió una atención más que de diez. Estuve ingresado en la quinta planta norte, que no era mi planta de Cirugía, y aún así el trato fue excelente por parte de todo el personal, de todas las categorías y de todos los servicios. Me tuvieron que aguantar muchas cosas porque con la fiebre deliré mucho. Y me gustaría pedirles perdón públicamente por si alguna vez, en esos delirios, me pasé mil pueblos”, confiesa el especialista que ayer mismo comenzó una rehabilitación que se antoja larga.

“Conocía muy bien el hospital, pero no como enfermo. Ahora, como paciente grave, puedo decir que tenemos un grandísimo hospital”, concluye Barreiro, que escuchó llorar a una intensivista, una antigua compañera, cuando todo hacía presagiar un fatal desenlace: “Estoy vivo gracias a la Ciencia, no a los a milagros, y sobre todo gracias a los profesionales del San Agustín”.