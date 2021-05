Roser Maestro, que es diputada de Izquierda Unida por Valencia, ha asumido la encomienda de los sindicatos asturianos de llevar al Congreso la alerta industrial que está sonando en el Principado "ante la nefasta política" del Gobierno en este sector. Lo ha dicho la política este mediodía en la misma puerta de las instalaciones fabriles de Alu Ibérica en San Balandrán, en Avilés, al mismo tiempo en que en Madrid, en la Audiencia Nacional, se estaba celebrando un juicio promovido por los sindicatos contra la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo, el fondo de capital Parter Capital Group y la multinacional Alcoa.

"Tenemos que apostar por una verdadera política industrial", señaló Maestro. "Es absolutamente necesario que pueda existir una coordinación real con todas las administraciones, especialmente con los municipios que están ofreciendo esta cercanía a la ciudadanía, y que pase por que se cree un tejido industrial y una política industrial", apuntó la diputada que también es portavoz adjunta en la comisión de Industria en la carrera de San Jerónimo. Esto lo agradeció infinitamente Damián Manzano, el secretario general de la Federación de Industria de Comisiones Obreras (CC OO) de Asturias "ante la incomparecencia de otras diputadas asturianas que parece que tienen puesta a la industria española en confinamiento".

Y reprochó: "No sabemos a qué se están dedicando en la defensa de la industria" en clara referencia a la diputada de Unidas Podemos (compañera de Maestro), la asturiana Sofía Castañón, y a la vicesecretaria general del PSOE y portavoz de los socialistas en el Congreso, Adriana Lastra. "No sabemos a qué se están dedicando cuando al calor de este conflicto se peleaban por salir en la foto con los mismos que hoy estamos tratando de defendernos ante los jueces, porque ante determinados ámbitos políticos, poca esperanza tenemos", apostilló Manzano.

"Esperamos que, además de la justicia, la ley no dé la razón", apuntó el líder sindical. Y es que, aseguró, "la justicia" hace tiempo que está con ellos, con sus reivindicaciones. "Lo justo es que esta estafa en Alu Ibérica se revierta", subrayó. Esta esperanza tiene un objetivo: que "los trabajadores puedan recuperar la actividad" y que el Gobierno de España intervenga "las plantas de Avilés y La Coruña a través de Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI)".

Inacción del Ministerio de Industria

Damián Manzano reprochó al Secretario General de Industria, a Raúl Blanco, que se mueva "por apariciones estelares" y concretó la última: ante la puerta del Ministerio en Madrid. "Se comprometió a reunir la Mesa del Aluminio, pero todavía estamos esperando", reprochó el sindicalista. "Hoy nos reunimos en la Audiencia Nacional con los jueces, con los abogados y con los testigos de lo que está siendo una estafa. No hay fecha, pese a los requerimientos de los ayuntamientos de Avilés y La Coruña", recordó. "Como no le salió el tema de Madrid a Reyes Maroto, que era su vía de escape, estará con los temas de turismo que son muy importantes, desde luego que con los nuestros no está", añadió. "La situación aquí dentro, a dos meses de que terminen los acuerdos, es totalmente terminal", concluyó.