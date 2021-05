La patronal pesquera clama por la falta de relevo: “Necesitamos tripulantes”

Javier Garat es secretario general de la Confederación Española de Pesca (Cepesca), la patronal pesquera, y tiene claro que su sector cuenta con una necesidad a solucionar en los próximos años: “Tenemos un serio problema de relevo generacional y de escasez de tripulantes (titulados)”. Ese fue uno de los principales motivos por los que ayer visitó el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) del Mar, en Gijón. “Me he quedado impresionado de la escuela en Asturias, he vecino a contar la realidad de la pesca española y hay que mirar al futuro”, señaló Garat, ya en su visita a la rula de Avilés, en compañía del gerente, Ramón Álvarez.

El máximo responsable de la patronal pesquera española no dudó en trasladar al alumnado de la Escuela de Náutica asturiana “que la pesca tiene futuro y que el CIFP de Asturias sea la cantera de talento de la formación profesional del ámbito pesquero de España, que tiene oportunidades tanto en aguas de caladeros nacionales e internacionales”.

Otro “problema” es la media de edad de los buques. “En Asturias, es de 23 años, pero en otras partes de España es de 30 y 34 años, esa situación obliga a renovarse, sobre todo, en lo relativo a la flota pequeña, que acabará siendo inservible para la pesca, por eso es necesario renovarlos, hay que afrontar ese problema algún día”, manifestó mientras los trabajadores de la lonja avilesina apilaban cajas y cajas de pescado tras la descarga de mercancía.

Garat se refirió igualmente a las normativas de la Unión Europea y la escasez de cuotas de capturas para los profesionales. “Solo pedimos que haya más confianza en el sector pesquero, que no nos criminalicen”. Y tuvo tiempo para hablar de los cambios provocados en el último año de pandemia en lo relativo al consumo de pescado. “La pandemia trajo tanto cuestiones negativas como positivas. Partimos de que el consumo de pescado en los hogares se redujo un 20 por ciento en los últimos doce años, sin embargo, en la pandemia, se incrementó, pero esa situación no se ha compensado por la bajada en hoteles, bares, catering, restaurantes,... ahora es necesario que el hábito de comer pescado en casa se haya quedado y que suba también en la calle”, apuntó el secretario general de la patronal pesquera.

Elogio de la rula avilesina

Antes de elogiar la lonja avilesina “por su tamaño, su logística y sus cifras”, Garat defendió el papel del sector pesquero español en comparación con el resto de Europa. “Pese a que nos quejemos, en España somos unos privilegiados, por mi puesto he viajado mucho y en ciudades como Londres o Bruselas cuesta encontrar pescaderías y buen pescado, y cuando lo encuentras, hay cinco especies. En nuestro país no lo valoramos y tenemos pescaderías por todos lados y de veinte a cuarenta especies diferentes”, señaló el secretario general de la patronal pesquera, quien defendió que el consumidor “tenga todas las facilidades del mundo” para adquirir pescado, bien sea fresco, congelado o en conserva. “Como el sistema de la cadena comercial en España no hay otro igual en el mundo”, concluyó.