Daniel Pérez Prada: “Todas las noches cuando escucho a Javier Gutiérrez en escena, me emociono”

–¿Qué tal tiempo hace por ahí? Que me pilla haciendo la maleta. Esta tarde (por ayer) estamos en León, mañana (por hoy), en Avilés y el sábado, en Gijón.

–Solazo. ¿Le puedo llamar “asturiano de Getafe”?

–Es una manera divertida de definirme. Me la tengo que apuntar en el Twitter. Lo cierto es que no soy de ninguno de los dos sitios. Nací en Madrid, pero al año y pico estaba en Getafe. No tenemos vínculos con Asturias, pero he estado miles de veces: tengo casa en Candamo. Me acuerdo cuando mi tío Paco nos llevó de acampanada a los Picos de Europa. Ese es uno de los recuerdos preferidos de mi infancia. Mi padre es músico y siempre que tocaba en Gijón, allí estaba yo. O sea, que sí, que soy asturiano de Getafe.

–¿Cómo es adaptar unos cuentos de Carver al teatro?

–Difícil. Le confieso que antes de meterme en este proyecto sólo había leído dos de sus cuentos y había visto “Short Cuts”, la película de Robert Altman. Después, me he sumergido en todo él. Parece que en sus relatos no pasa nada. Lo importante no es la acción. En “Principiantes” somos dos parejas en torno a una mesa. A lo largo de la noche, el alcohol hace mella en las palabras. Dicen que los borrachos dicen siempre la verdad, pero yo no sé si toda.

–Como Chéjov.

–Ya, pero a Carver no le gustaba que le comparan con él. En Chéjov hay una sátira que no existe en Carver. Lo que le mueve es ser testigo de lo que vive la clase media baja.

–Y todo esto, con Andrés Lima como director.

–Sólo coincidimos una vez, pero como actores. En “Carlos V”. La dirección de Lima es muy buena para esta obra. Le gustan las cosas grandes.

–Y, encima, con el asturiano Javier Gutiérrez.

–Trabajar a su lado siempre es crecer más como actor. Todas las noches cuando le escucho en escena, me emociono. No sé cómo un tipo sin demasiada estatura puede llenar todo el escenario.

–Están juntos en “Los reyes de la noche”.

–Que me quede como estoy. ¿Sabe? Esta semana murió Charles Grodin, un secundario de papeles carismáticos. No te acuerdas de su nombre, pero sabes que lo has visto un montón de veces. Los papeles que se alejan de mí mismo son los que prefiero, los que tienen mala suerte y son patéticos.