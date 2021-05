Preocupación en el PSOE por el parón de Baterías: “Que se resuelva cuanto antes”

El desmontaje de la coquería de la siderúrgica debería estar en marcha en cuestión de semanas, pero esto recurso impide formalizar el contrato. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales tiene un plazo máximo de dos meses para resolver el recurso y desde Avilés se demanda celeridad. “Soy consciente de que todos los grandes proyectos tienen obstáculos, ahí tenemos el Pajares y El Musel, pero hay que sortearlos lo más rápidamente posible. Y ahí sí quiero pedir a los que tienen que ver con los tiempos, a los tribunales, que resuelvan lo antes posible”, añadió la regidora. En caso de que el tribunal dé la razón a Erri-Berri, la licitación tendría que volver a la casilla de salida, lo que impediría comenzar la obra de desmantelamiento este año.

La preocupación es compartida por los grupos de la oposición, aunque con matices. Mientras los partidos del centro y la derecha lamentan el bloqueo de un proyecto clave para el futuro del municipio, la confluencia de Podemos e IU ve “una oportunidad” para mantener en pie más instalaciones de las previstas. “La alegación de Erri-Berri forma parte del procedimiento ordinario, existe esta posibilidad si la empresa no está conforme con la puntuación que ha obtenido. Esperamos que este tiempo de aplazamiento de la demolición sirva para que el gobierno municipal recapacite e incorpore algún otro elemento de valor patrimonial dentro del catálogo municipal, como le ha instado el equipo de Patrimonio del Principado. La conservación es compatible con otros usos económicos e industriales y puede aportar valor añadido a ese terreno”, incidió la portavoz de Cambia Avilés (CA), Tania González. A la formación de izquierdas le preocupan “las prisas en demoler cuando no hay plan industrial” para ese suelo más allá de “parcelar”, pese a que aún “hay varias parcelas disponibles en el parque empresarial”. Desde CA aprovecharon para recordar que están “a la espera” de que el juez admita su personación como acusación popular en la investigación al exdirigente socialista Álvaro Álvarez por un presunto delito de tráfico de influencias relacionado con esta misma licitación. “En pocos días esperamos tener noticias”, concluyó González.

“Nuestra preocupación es máxima. Avilés parece estar condenada permanentemente a una lenta agonía. Realmente no podemos saber a ciencia cierta qué está pasando con esta licitación, pero de lo que no tenemos ninguna duda es de que las mismas torpezas repetidas una y otra vez amenazan constantemente los plazos de un proyecto que es de máximo interés para nuestra ciudad”, aseveró su homóloga en el Partido Popular, Esther Llamazares. A su modo de ver, “Avilés está siendo dañada de manera permanente con decisiones poco afortunadas por parte de los gobiernos socialistas, tanto central, y regional, como local. “Si a esto le sumamos las constantes meteduras de pata y las sospechas permanentes en los procedimientos administrativos, el panorama es cada vez más negro y la esperanza de recuperación se aleja a pasos agigantados. No podemos permitirnos perder ni un sólo día en la ejecución de este proyecto, el futuro próximo de Avilés está en juego”, concluyó Llamazares.

La preocupación es compartida en Ciudadanos. “Lamentamos la posible nueva paralización, aunque poco podamos hacer para evitarla. Ojalá todo se resuelva pronto y satisfactoriamente. Entiendo que si una empresa se siente perjudicada, pueda recurrir, pero también debería tener costes para la recurrente si se demostrase que su queja no tiene justificación y generara costes el aplazamiento”, opinó el portavoz de la formación naranja, Javier Vidal García.

“Lamentablemente volvemos a asistir a nuevos retrasos en el proceso de demolición y adecuación de un proyecto de vital importancia como es el suelo de baterías. La realidad es que en Avilés todos los grandes proyectos salen salpicados por irregularidades (como con el Niemeyer), por procesos judiciales interminables y chapuzas en las contrataciones que paralizan el desarrollo de nuestro concejo. Cuando salió el tema del señor Álvarez predijimos que el proyecto estaba abocado a la paralización, y la judicialización y vemos que no nos hemos equivocado. Confiamos plenamente en la justicia y estamos seguros de que las irregularidades saldrán a flote”, sentenció la portavoz de Vox, Arancha Martínez Riola.