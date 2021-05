Toda la Corporación, salvo Cambia, ve una “tragedia” en cualquier parón al plan de Baterías

Toda la Corporación avilesina, salvo la confluencia que conforman Podemos e Izquierda Unida (IU), ve una “tragedia” en que el plan de Baterías sufra demoras dada su importancia estratégica para el municipio y para la región. Cambia Avilés llevó al Pleno celebrado ayer el debate sobre la conservación de determinados elementos. Se llevó a cambio reproches tanto del gobierno como del resto de grupos de la oposición. Todos ellos ya habían lamentado previamente a través de las páginas de este periódico que el desmantelamiento de la coquería vaya a sufrir una nueva demora por el recurso de una empresa al acuerdo de adjudicación. Cambia interpretó que tras este nuevo retraso hay “una oportunidad” para mantener en pie más instalaciones de las previstas. Y la confluencia se quedó sola.

“No queda en toda Asturias una entidad relacionada con la arquitectura o con el Patrimonio industrial que no se haya manifestado a favor de conservar los elementos más significativos de las Baterías y darle otros usos económicos o industriales. Demoler y dejar un solar vacío es un atentado contra nuestro patrimonio y nuestra historia. El gobierno municipal tiene aún la oportunidad de proteger algunos elementos y diseñar un proyecto alternativo y de futuro para un espacio clave de la ciudad”, interpeló al PSOE la portavoz de Cambia, Tania González. La formación viene incidiendo en que “no hay proyecto industrial” para esos terrenos más allá de “demoler por demoler”. “Se está empezando la casa por el tejado”, dijo ayer González.

Los socialistas sacaron al ruedo la polémica que acompañó el derribo de la antigua central térmica de Ensidesa, considerada una de las joyas del patrimonio industrial asturiano, y pusieron números a la actividad que generan esos suelos, donde ahora están asentadas las empresas DXC y Asturfeito. Su portavoz, Manuel Campa, cifró en 1.700 los empleos que suman ambas compañías, con más de 60 millones en inversiones. “Solo una de esas empresas genera más de 1.200 pernoctaciones en los hoteles de la comarca”, señaló el socialista, quien incidió en que ahora es el momento de “definir lo que queremos” para Baterías. “Se trata de ser capaces de atraer inversiones que transformen esos materiales que se investigan en los centros de I+D. La agencia de innovación que quiere crear el Principado se adapta como anillo al dedo a la situación de Avilés. El ejemplo de Asturfeito es fundamental, pasó de la transformación de acero puro a productos de muy alto valor añadido. Hay gente que no está al día de lo que es la industria asturiana”, señaló Campa.

El portavoz de Ciudadanos (Cs), Javier Vidal, pidió la palabra: “No digo que Cambia Avilés se alegrase por el último parón, pero ve una oportunidad en esto para seguir defendiendo su mensaje. Nosotros seguimos apostando por el futuro de Avilés, por el futuro de ese espacio, y cuantos menos problemas pongamos a que esto se realice pronto, mejor para todos”, señaló. “Suscribo las palabras del señor Vidal porque la preocupación es la misma”, prosiguió su homóloga en el PP, Esther Llamazares. La Alcaldesa cerró el debate: “Somos la región más envejecida del mundo. Las cifras son escalofriantes. Deberíamos ponernos todos de acuerdo para atajar ese problema. Y este tipo de instalaciones atacan el corazón de ese problema. Cualquier retraso es una tragedia. Hay que pedir que los organismos que tienen que tomar decisiones lo hagan lo antes posible”.

Mucho peso tuvo en el pleno ordinario de mayo la política de personal del Ayuntamiento. El gobierno sacó adelante un amplio paquete de relaciones de puestos de trabajo (RPT), pero entre los reproches de los grupos de la oposición por la “ausencia de negociación del gobierno con los sindicatos” y con un paso atrás en el último momento. Y es que el PSOE sacó del orden del día los cambios que afectan a la Fundación Deportiva Municipal al no haber conseguido el apoyo de ningún grupo.

“Hay demasiadas modificaciones. Esperamos que se negocie lo de la Fundación Deportiva y nos gustaría que los monitores, que son siempre los mismos, formasen parte de la plantilla”, señaló el concejal de Cambia Avilés Primitivo Abella.

“Un carnaval” ven los populares en las continuas modificaciones de la RPT. “Retiran del orden del día los cambios en la Fundación Deportiva porque saben que no lo van a sacar adelante. Pretenden que les apoyemos sin aclaraciones”, protestó la popular Esther Llamazares.

También la formación naranja tiene “dudas de seguir manteniendo la confianza en el buen hacer de los Recursos Humanos”. “Pedimos que se cambie esta dinámica, que se negocie con los representantes de los trabajadores y acabar así con esta tensión continua entre sindicatos y Recursos Humanos”, señaló el concejal de Ciudadanos Jose Ferrera.

Para Arancha Martínez Riola, de Vox, “los cambios en la RPT se están convirtiendo en fuente de conflictos constantes, dando la razón a los trabajadores que se quejan del despotismo, arbitrariedad e incluso mobbing por parte del equipo de gobierno”.

El concejal de Recursos Humanos, Raúl Marquínez, incidió en que “todo lo que se trae al Pleno pasa por la mesa general de negociación”. “Los servicios demandan necesidades y buscamos la fórmula para configurar el puesto y la plaza. La RPT es viva y aprovechamos jubilaciones para mejorar la calidad del servicio y los puestos que se crean (...) No estamos bailando al personal, llevamos muchísimos años con estabilidad porque no nos dedicamos a cesar a personal laboral”, señaló el concejal, que ve lógico que haya “intranquilidad” entre el personal interino por el cambio normativo en marcha a nivel estatal para reducir la elevada temporalidad en las administraciones públicas.

Precisamente por esos cambios en el horizonte, todos los grupos de la oposición rogaron ayer al gobierno local que paralice las convocatorias que afectan a personal interino, haciéndose eco de las demandas sindicales. “Las ofertas de empleo público en desarrollo las vamos a mantener. Las próximas, estamos a expensas de lo que diga el Ministerio y nos adaptaremos a ello”, zanjó Marquínez.

También salió a relucir la situación del coordinador de programas europeos, empleado público laboral fijo que según el PP lleva sin tarea desde 2017. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Ayuntamiento por este caso. Según la versión del portavoz socialista, el trabajador en cuestión sí que tiene tarea, pero se decidió derivar todo lo que tiene que ver con el posicionamiento de Avilés para atracción de inversiones a Promoción Empresarial para impulsar ese área. “Próximamente presentaremos una web específica sobre esto”, anunció.

La Corporación aprobó por unanimidad dos mociones presentadas por Cambia. Avilés insta al Puerto a la reparación del pantalán de la playa de San Balandrán y al Gobierno de Pedro Sánchez a paralizar la propuesta de implantación de los peajes en las autovía asturianas. También sacó adelante la confluencia la moción para solicitar que la Quinta de Pedregal sea Lugar de Memoria. Y trascendió que la campaña de control de aves “comenzará en unas semanas” y que la ordenanza de animales no estará aprobada, como mínimo, hasta finales de año.

Choque entre Monteserín y Llamazares por “las colas del hambre”

Los minutos más tensos del Pleno ordinario de mayo se vivieron a cuenta de “las colas del hambre” en el debate de la moción que presentó el PP sobre la anulación de subidas de impuestos en 2021, y que acabó rechazada. La portavoz del PP, Esther Llamazares, sacó a relucir la afluencia de personas necesitadas a un centro benéfico de la ciudad: “Me gustaría que algún día el equipo de gobierno hable de las colas del hambre de Avilés, esas que no hay pero que vamos a tener que empezar a fotografiar y a ponerlas en tamaño póster. Eso está en la calle y eso lo sabemos todo”. Esas palabras enervaron a la alcaldesa Mariví Monteserín: “En Avilés no hay colas del hambre, hay cola en una organización que se niega a colaborar con este Ayuntamiento y con otras organizaciones y que tiene un modelo asistencial que hace efecto llamada sobre gente que no es de Avilés en un porcentaje altísimo. Aquí destinamos 600.000 euros al año para asegurar una alimentación sana y que no haya personas sin hogarismo. Eso lo hacemos en este Ayuntamiento. Esto no es Madrid, donde hay mucha gente durmiendo en la calle, y gracias a la política de ese pleno”.