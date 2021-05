Orden de desahucio a la matriz de Grupo Riesgo por no pagar el alquiler

La empresa Manuel Riesgo, S. A., la matriz de la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo, tiene que dejar la nave industrial en la que tiene dispuesto su domicilio social: en la localidad madrileña de Villaverde. Y la tiene que hacerlo porque así lo ha dictado la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia de Madrid Número 73 en una sentencia fechada hace unas semanas. Tiene hasta el próximo 24 de junio a las 11.45 horas. Además del desahucio tiene que abonar 202.420 euros que adeuda a los propietarios de la nave, la familia Riesgo, los herederos de los fundadores.

Manuel Riesgo, S. A. es una compañía dedicada a la expedición de productos de droguería en torno a la cual ha ido creciendo una maraña de empresas de todo tipo cuya gestión actualmente está siendo objeto de escrutinio en la Audiencia Nacional: por la vía laboral y también por la vía penal. Actualmente, consta como administrador único de Manuel Riesgo, S. A., Diego Peris Sirvent, que es uno de los cuatro detenidos en la operación policial del pasado 4 de marzo, cuando la Audiencia Nacional dictó la intervención judicial en las plantas alumineras de Alu Ibérica en Avilés y en La Coruña.

La explicación para que la empresa que dirige Peris Sirvent no pagase la renta a los propietarios de la nave –la familia Riesgo– es que estos no realizaron quince intervenciones en el edificio. La jueza, sin embargo, apunta: “Olvida la demandada que nos encontramos en el ámbito del juicio de desahucio, en el que la jurisprudencia viene considerando que el arrendatario no puede justificar el impago alegando una perturbación de hecho o de derecho imputable al arrendador, como pueda ser la falta de reparación o mejora del inmueble arrendado, lo que en si mismo, sería suficiente para desestimar la demanda”.

Y añade: “Pero es que además, el contrato de arrendamiento data de enero de 1996, y desde dicha fecha no consta requerimiento alguno de la demandada a la comunidad de bienes Riesgo Villaverde para la acometida de las obras referenciadas en el escrito de oposición a la demanda; obras que no ha acreditado la demandada requirieran ser ejecutadas, como tampoco se ha acreditado que las deficiencias que se dicen detectadas hicieran inhabitable el inmueble para servir al uso convenido".

"Tampoco consta que los arrendatarios hayan ejercitado, vigente el contrato de arrendamiento, la facultad de resolver el mismo, ni que hubieran promovido la correspondiente acción judicial a fin de que la arrendadora acometiera las reparaciones necesarias por las que ahora se opone al pago de la renta, como tampoco se ha probado que la demandada hubiera requerido a la actora, de la suspensión del pago de renta , o la reducción del importe pactado”.

Audiencia Nacional

Por su parte, el recurso a la intervención judicial de las alumineras de Avilés y La Coruña presentado por el administrador de las sociedades que gestionan Alu Ibérica, Luis Losada, ha obtenido una contundente respuesta de la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, quien sopesa en este momento del procedimiento acudir a la figura de un administrador judicial de forma permanente. Argumenta la magistrada que la medida de la intervención judicial –limitada a seis meses, prorrogables– es “menos intrusiva y limitativa” de derechos que el nombramiento de una administración judicial con sustitución de los actuales administradores. Esa medida sí había sido requerida los querellantes, la Asociación de Cuadros y Profesionales, y que, a juicio de Tardón, “habría sido también proporcionada a la gravedad de la conducta investigada y a los indicios existentes de su comisión".

El administrador judicial tiene una presencia más larga que los interventores del Estado y es designado por mandato judicial. Sus funciones son las de asegurar la conservación, vigilancia y asistencia en la gestión del patrimonio. No obstante, añade Tardón en su escrito de respuesta al recurso presentado de los administradores de Alu Ibérica, el temor a los efectos que una medida tan drástica [la administración judicial] pudiera tener sobre la continuidad de las empresas y los empleos, habida cuenta del “vacío de poder y la confusión” que podría generar en los momentos iniciales, llevaron a proponer tan solo la medida de intervención judicial, abunda la magistrada. Tardón recuerda, no obstante, que hasta que los interventores no elaboren un informe sobre la situación de la empresa no se podrá determinar “si conviene reducir o extender el ámbito de la intervención” o, llegar incluso, a la citada administración judicial.

En cualquier caso insiste en la necesidad de “actuar con rapidez” para evitar que prosiga el proceso de “descapitalización” de las empresas, además de la oportunidad de adoptar en este momento “cualquier medida cautelar”.