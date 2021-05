Edificios completos a 600.000 euros, nueva tendencia inmobiliaria del casco histórico

El suelo libre disponible en la llamada “almendra” avilesina o cogollo urbano escasea. Pero sí abundan, por el contrario, edificios con solera a la venta ubicados, algunos de ellos, en las calles más emblemáticas de la ciudad: Galiana, Rivero, La Muralla… Sin embargo, estas construcciones, algunas más que centenarias, no interesan a los constructores avilesinos. Las razones son varias: estas “joyas” del patrimonio arquitectónico urbano suelen estar catalogadas, y los trámites, a veces largos, condicionan la compra de estos bloques para su rehabilitación prácticamente integral. Se venden inmuebles completos por 600.000 euros, pero los constructores rehúyen esos aparentes ‘chollos’. “Por características y precio a un promotor no le interesan. En este tipo de edificios, desde que se compran hasta que se puede desarrollar la actuación pueden pasar tres años o más y nosotros sabemos cómo está el mercado ahora, la demanda que existe, pero no cómo estará en 2025”, explica el promotor Carlos Antuña.

Manuel Campelo, también constructor, coincide en el análisis: “Se trata de edificios que requieren una rehabilitación integral y no salen rentables ni al constructor ni al cliente. Un edificio viejo es viejo toda la vida por muchos parches que se le pongan porque la estructura será la misma”, apunta, al tiempo que agrega: “Pero, efectivamente, en el centro de Avilés hay poco y poco apetecible”.

Campelo insta así al gobierno local a que dé un empujón al plan de Gaxín: “El Ayuntamiento tiene que impulsar suelo nuevo y el Gaxín es un sitio con demanda, la gente, ahora, después de la pandemia, quiere abrir la ventana y ver algo de verde. Deberían impulsar el proyecto aunque más moderado, tal vez no para 3.000 viviendas como decían hace años”, sostiene este constructor que, por el momento, no tiene pensado retirarse del mercado aunque los años van sumando: “Tengo mucha cuerda, pero necesito suelo, igual que necesitan los demás para seguir en Avilés”.

Antuña opina que los edificios antiguos, casi todos en el casco histórico o inmediaciones, deberían ser objeto de rehabilitación por parte de Ruasa (Rehabilitaciones Urbanas de Avilés), una sociedad urbanística constituida en 1996 que tiene entre sus “deberes” precisamente la rehabilitación y reforma de edificios del casco histórico de Avilés.

No opina lo mismo Manuel Campelo de Ruasa: “Este oficio no es una broma, es muy fastidiado. Y no se puede jugar a ser constructor”.

Entre tanto, en las inmobiliarias y en distintos portales de vivienda abundan los edificios de venta en el “cogollo” de Avilés, algunos desde hace años: “Salida tiene todo lo que está a la venta a precio razonable, pero la catalogación de algunos de estos edificios echa para atrás a la hora de rehabilitarlos”, dice al respecto Nacho González, comercial de La Muralla. En esta calle, precisamente, está a la venta el edificio del antiguo Café Colón: 1.885 metros cuadrados en el centro de la ciudad por 635.000 euros. Desde hace años no encuentra comprador.

En los anuncios, los vendedores intentan captar a posibles compradores ofreciendo los edificios como una oportunidad para la construcción de hoteles o promociones de viviendas. Por ejemplo, en la calle Rivero se ofrece un edificio de tres plantas “para reformar” por 300.000 euros; en Emile Robin, otro de 428 metros cuadrados por 625.000; en Ruiz Gómez, por 199.000; en El Parche, con vistas al Ayuntamiento, un bloque que suma 1.000 metros cuadrados por 850.000 euros.

Más ejemplos: en la céntrica calle La Fruta hay otro inmueble en venta por medio millón de euros. La lista es larga. Pero por el momento, las “joyas” del patrimonio arquitectónico urbano parece que seguirán en letargo, salvo excepciones que las hay: “No interesan”, coinciden los constructores.

El repaso, no obstante, a los portales inmobiliarios revela la existencia en el casco histórico de Avilés de un buen puñado de edificios que se ofrecen enteros a la venta, signo evidente de las nuevas tendencias en el mercado inmobiliario local.