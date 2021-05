“Ironman” de superación para los Ojanguren

Juan Ojanguren Fernández es un atleta luanquín de 27 años. El próximo 30 de mayo debutará en una “Ironman”, una prueba tan completa como dura que le llevará a nadar 3.800 metros, montar 180 kilómetros en bicicleta y después deberá correr 42 kilómetros, lo que equivale a la distancia de una maratón. La carrera se disputará en Platja d’Aro, en Girona (Cataluña) y al margen de la necesaria preparación física para pruebas de este nivel, Juan Ojanguren tiene una motivación extra: le dedicará la carrera a su hermano Lucas, que sufre de una tetraplejia, tras un accidente hace seis años que le obliga a desplazarse en silla de ruedas. Lucas también viajará a tierras catalanas para hacer de manager asistencial.

“Cuando mi hermano tuvo el accidente, dejé de entrenar y lo pasamos mal; ahora, tiempo después me animé a participar en la ‘Ironman’ y Lucas viajará conmigo, tendré una motivación extra y lo veré cada cierto tiempo mientras hago la prueba –la carrera es en un circuito–”, explica el atleta que correrá representando al equipo Triatlón Santander.

Ese ‘mal momento’ al que alude Juan, el del accidente de Lucas, sucedió en Lisboa hace seis años, cuando su hermano tenía 24. Fue a visitar a un amigo a la capital lusa para pasar unos días de vacaciones y, al lanzarse a una piscina, sufrió un mala caída y tras ella, un grave accidente que terminó en una tetraplejia. Lucas también era atleta y le chifla el deporte, pero ahora se desplaza en una silla de ruedas. “Será mi manager asistencial, también será mi asistente psicológico en esta dura prueba y, ya que viajamos fuera –partirán este martes a su destino–, aprovecharemos para pasar unos días de vacaciones”, indica el atleta luanquín.

La prueba está organizada por la Federación Española de Triatlón y se corresponde con el campeonato de España en esta disciplina apta para unos pocos. La preparación de cara a superar, al menos, los casi cuatro kilómetros a nado, los 180 kilómetros en bici y el maratón, ha llevado a Juan Ojanguren a entrenar duro. La decisión de participar en la prueba la tomó en febrero y se siente fuerte para encarar la carrera más difícil en las que ha tomado parte hasta la fecha.

“Salgo de casa, voy a trabajar de ocho a tres y luego hasta las 22.00 horas no llego a caso porque estoy entrenando; porque estoy soltero que si no...”, bromea el atleta luanquín, quien aprovechó los tiempos de pandemia para ejercitarse ya que “el deporte es de lo poco que se puede hacer en el tiempo libre”.

Una de las principales razones por las que Juan Ojanguren decidió inscribirse en la “Ironman” de Platja d’Aro es el hecho de que sea una de las primeras competiciones atléticas que se organizan desde la primavera del pasado año a cuenta de la pandemia. De las tres pruebas que tendrá que afrontar se siente más fuerte en la carrera a pie, sin embargo, mantiene, dice, una regularidad en las tres disciplinas. Lo contó esta misma semana, momentos antes de su entrenamiento de natación, nada más salir de su trabajo.

Ahora, el pequeño de los Ojanguren Fernández está preparado para una de las carreras de su vida, no solo porque debutará en la “Ironman” sino porque estará acompañado de su hermano Lucas, un joven que también era aficionado a las carreras y vio truncada su afición por un accidente. “Le dedicaré el campeonato de España de larga distancia a mi hermano, me encanta que pueda venir conmigo ahora que podemos salir de Asturias –tras el cierre perimetral de la región durante meses–. Verle cada cierto tiempo en la competición me dará una mayor motivación”, concluye el atleta luanquín.