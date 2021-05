Mariví Monteserín, Alcaldesa de Avilés: “No fuimos bien tratados en la reconversión de los 80 y 90, salimos con menos apoyos”

Con la primera dosis de Astra Zeneca inoculada y mucho optimismo alcanza el ecuador del mandato la alcaldesa de Avilés Mariví Monteserín. Seis años lleva al frente del gobierno avilesino esta socialista nacida en Boal, que ya despeja dudas sobre su futuro político. Monteserín está dispuesta a tripitir como cabeza lista del PSOE de Avilés en 2023. Así lo confirma en este entrevista, en la que hace balance del bienio y analiza los retos de lo que resta de mandato.

–¿Qué destaca de estos dos años?

–¿Positivo o negativo?

–Empecemos por lo positivo.

–Para enfrentarnos a una situación de dificultad hemos conseguido crear un instrumento como el CREA, compartiendo el diagnóstico y las salidas a la crisis del covid con la posterior aprobación de 116 medidas. Ante situaciones así, la gobernabilidad tiene que ser compartida con la ciudadanía. También me quedo con que tenemos una ciudad con una alta responsabilidad, la gente se ha comportado extraordinariamente bien.

–¿Y lo peor?

–En enero nos abrumó la variante británica y nos cogió muy vírgenes porque no habíamos tenido grandes grupos de afectados. La úlitma semana de enero fue muy dura. Teníamos muchos ingresados, no nos llegaban los medios... Fuimos capaces de hacerle frente con mucha prudencia y responsabilidad.

–Está centrando el balance en la pandemia. ¿Lo ha marcado todo?

–Ha marcado desde marzo de 2020 la agenda, la realidad y el día a día. También es cierto que hemos podido ver más allá de la pandemia, teníamos un ojo en todo lo demás.

–Hace un año, en otra entrevista a este periódico, dijo: “En el Pleno hay consenso para los asuntos importantes de la ciudad”. ¿Lo mantiene?

–Por ahora sí, quedan asuntos importantes que el día que lleguen al Pleno vamos a ver si se manifiesta, pero creo que sí. Este último presupuesto es el de mayor apoyo de la historia democrática de la ciudad. Eso es fruto de haber hecho el CREA y también reflejo de que cuando hay dificultades hay que arrimar el hombro. Tenemos grandes problemas pero también muchas fortalezas y muy buenas palancas de futuro. Pero a los grandes problemas hay que hacerles frente.

–¿De los grandes problemas, cuál es el que más le preocupa?

–El envejecimiento y la atracción y retención de jóvenes. Hay que actuar todos a una, reconocer que es el mayor problema de Asturias, también de esta ciudad, y que todos los instrumentos que se pongan para mirar al futuro de la región tienen que contemplar esa realidad y atacarla. Es fundamental porque si no tenemos fecha de caducidad.

–¿Y cómo se consigue eso?

–Hay que poner en marcha todo lo que puede haber disponible de atracción de proyectos industriales, económicos... toda nuestra capacidad de atraer industrias, riqueza y desarrollo, también proyectos para atraer a jóvenes aquí, como el Avilés Enseña. Todo tiene que mirar hacia ahí. También hay que tener muy buenos servicios para la gente mayor, adaptados a la vida postcovid. Eso lo estamos abordando con el área sanitaria, desde el ámbito social, con organismos internacionales. Estamos trabajando sobre una metodología que se presentará a finales de año, seguramente.

–¿Qué cree que debe hacer el Principado ante esta situación?

–Hay que hacer un planteamiento en Asturias de políticas de natalidad. Hay países europeos que han desarrollado cosas en este sentido, como Francia o Escocia. Las cifras son escalofriantes. En 2035 en Asturias va a haber 324.894 personas mayores de 64 años y 71.000 menores de 15. Es un índice de envejecimiento del 456. Es brutal. También hay que atraer a la inmigración, jóvenes que pongan negocios y que inviertan aquí.

–Volvamos a 2021. Ciudadanos ha sido el apoyo del PSOE en todos los asuntos importantes en lo que va de mandato. ¿Temen que esa armonía que les ha garantizado la gobernabilidad hasta ahora se rompa por la crisis en la formación naranja?

–Espero que no, el partido tiene sus dificultades, pero en Avilés hay cuatro concejales que comparten el diagnóstico de la ciudad y bastantes de las propuestas que vamos haciendo. Creo que pueden perfectamente mantenerse en esa situación y que en ese grupo hay quienes conocen bien las dificultades internas de los partidos y que pueden superarlas perfectamente.

–¿El acercamiento con Cambia Avilés, que aprobó los últimos presupuestos, lo ve duradero o más bien un espejismo, más aún cuando se activa la cuenta atrás para las próximas municipales?

–Con Cambia Avilés nos pasa lo contrario, que es muy difícil compartir diagnósticos y propuestas. En este caso han hecho un esfuerzo, por el CREA y la situación covid, y les agradezco mucho que hayan arrimado el hombro. Pero en lo profundo no ha cambiado. Es muy difícil compartir con ellos algunos diagnósticos.

–Con el PP es con el grupo municipal con el que han tenido más tensiones, al menos eso se desprende en los plenos.

–Sí, pero el PP es oposición pura y dura y lo va a seguir siendo, ni siquiera se ha involucrado en el CREA. Entiendo que ellos creen que esa es su misión, pero hay cosas en las que están muy equivocados. Estamos en una ciudad, no en el Parlamento de España. Aún espero encontrarlos en algunas cosas que sean trascendentales para la ciudad.

–¿Qué sintió al conocer que la adjudicación del desmantelamiento de Baterías se paraliza de nuevo, ahora por un recurso de una de las empresas que optan al contrato?

–Mucha preocupación porque tenemos mucha prisa en resolver esta situación, por tener esos suelos a disposicición de proyectos industriales singulares. Hay que salir al mundo a competir con esos terrenos absolutamente privilegiados. Tenemos que envolver eso bien y salir al mundo. Y en eso tenemos aliados: no solo Sepides, también el Ministerio de Industria, la Secretaría de Estado de Comercio, el Idepa y el Principado. Pero nos urge. No podemos atrasarlo mucho más. Esto es absolutamente imprescindible no solo para Avilés, sino para la región. Espero que se resuelva cuanto antes.

–El PSOE ha reprochado a Cambia que haya solicitado personarse como acusación popular en la investigación sobre su exsecretario general, Álvaro Álvarez.

–Creo que es un error profundo de la supuesta izquierda vulnerar permanentemente derechos fundamentales como la presunción de inocencia y que se erijan como una especie de justicieros antes de que se produzcan los hechos. No creo que estén a la izquierda, sino a ver cómo contribuyen a erosionar cualquier actividad del pasado y del presente del PSOE. Es quizás el reproche más profundo que puedo hacer a estos compañeros de viaje en ese sentido.

–¿Entre los peores momentos de estos dos años, ha estado esa denuncia?

–Ha sido un mal momento. Para Álvaro sí ha sido el peor. Para nosotros no porque no creemos que haya ningún espacio de relación con la actividad del Ayuntamiento y de Sepides, como hasta ahora han dicho determinados estamentos. Yo lo que quiero es que Álvaro salga cuanto antes de esta situación y salga bien porque creo que no se merece otra cosa después de una trayectoria pública intachable durante toda su vida, que ha contribuido con todas sus habilidades a desarrollar y mejorar esta ciudad. Creo que es un final, ahora que está jubilado, que no se merece. Confiamos en el sistema judicial. He vivido otras historias de amigos más duras y han salido bien, aunque hayan tenido incluso que llegar al Supremo. Confío en que esto se aclare lo antes posible, sobre todo por él.

–¿Considera suficientes los avances en el plan de vías?

–Los avances nunca son suficientes y son lentos, pero los hay, aunque no para lanzar campanas al vuelo. Estamos haciendo un trabajo conjunto el Ministerio, el Principado y el Ayuntamiento y yo creo que dentro de un tiempo razonable tendremos bien cotejada la salida y los estudios para empezar ya la tramitación y que eso dé salida también a la Isla de la Innovación, que también nos interesa mucho para retener talento. Veo un poco más lento los accesos al Puerto.

–Es que ni siquiera está en marcha ese estudio, aún lo tienen que licitar. ¿Fue un jarro de agua fría?

–Ahí el Ministerio ha estado más lento, pero estamos muy encima el Principado y nosotros. Creo que se lo van a tomar muy en serio y que el estudio lo van a iniciar este año. Está en el presupuesto. No hay disculpa.

–El tiempo se agota para los trabajadores de la antigua Alcoa. ¿Hay esperanza para salvar el aluminio en Avilés?

–Síiii. Sigo pensando en el espacio privilegiado de esa fábrica con acceso directo al Puerto, en un sector que tiene muchísimo futuro. Está rodeada de acero, de cinc, de vidrio, de centros tecnológicos. Hay que ser muy ciego para no ver ahí un futuro industrial y seguro que algún industrial lo verá. Queda resolver lo que está en la Audiencia Nacional, la empresa está intervenida por el Estado y yo lo que pido es que esos interventores colaboren con el Ministerio de Industria y, después de salir de esta situación endemoniada, encontremos un industrial que vea las posibilidades de futuro que tiene esta planta.

–La peatonalización del entorno del parque del Muelle está generando críticas de algunos sectores, el comercio del entorno está que trina.

–No conozco ninguna peatonalización que no generara críticas, pero a la larga también tienen historias de éxito. La calle Rui Pérez es peatonal y La Muralla no, y la actividad comercial es mucho más interesante en Rui Pérez que en La Muralla. Vamos hacia una movilidad diferente, el covid ha acelerado eso y, además, está definido en nuestro plan de movilidad. Estamos en una ciudad de cuarto de hora, que es un lujo para vivir, para comprar, para convivir y para pasear, todo está al alcance de quince minutos y eso nos va a dar posibilidades también de futuro. Son ciudades mucho más atractivas para residir en ellas porque todo es más fácil.

–La desertización comercial se ha agudizado con el covid.

–El comercio tenía una crisis anterior, el covid lo único que hace es agudizarla. Esto es un mal que afecta a todas las ciudades, hay que contribuir a ayudar al sector.

–¿Cómo?

–Hay que echarle imaginación, buscar posibilidades de ejes comerciales atractivos, digitalizar mucho...

–¿Qué espera de lo que queda de mandato? Y sea realista, por favor.

–Espero tener definido el espacio de Baterías y una fecha para poner esos suelos a disposición de proyectos industriales, acotado lo que va a ser. Espero que el estudio de acceso al Puerto esté hecho y que esté muy avanzado todo lo que tiene que ver con las vías y la Isla de la Innovación. Y espero tener claros los ejes de lo que va a significar el poscovid como vías de cambio, de políticas, y tener ejecutado este presupuesto y el que viene. También que algunas de las manifestaciones de interés que hemos presentado para captar fondos europeos estén en marcha, especialmente todo lo que tiene que ver con el cambio de movilidad y el transporte público. Y que ya venga a estudiar español aquí un grupo de gente.

–¿Volverá a liderar la candidatura del PSOE en 2023?

–No lo sé, pero estoy dispuesta. Dos años son infinitos ahora en política y no sé lo que pasará. Pero sí que me gustaría tocar más algunos de estos proyectos. Dependo de mi partido y también de la ciudadanía. El tiempo lo dirá.

–¿Cómo están siendo las relaciones con el Principado?

–Muy buenas. Me veo de vez en cuando con el Presidente para compartir análisis y reflexiones, no públicamente, y tengo relaciones muy buenas con los consejeros (con algunos, extraordinarias). Lo que quiero trasladar al Principado de Asturias es la singularidad de Avilés respecto al conjunto de Asturias. Tenemos necesidades de algunos apoyos especiales. Aquí se habla mucho de la transición justa en términos carboneros, de centrales térmicas... pero esto afecta a toda Asturias. Nosotros no fuimos bien tratados cuando se hizo la gran reconversión industrial en Asturias en los años 80 y 90, fueron mucho mejor tratadas las Cuencas Mineras. Nosotros tuvimos que salir de esa reconversión siderúrgica con menos apoyos, o al menos diferentes.

–Pide que la historia no se repita...

–En esta etapa de transición justa creo que debemos de estar más acompañados por la administración regional y estatal. Somos una ciudad absolutamente resiliente, hemos superado muchos cambios (de crecimiento y decrecimiento) y sin duda vamos a superar este, pero no lo podemos hacer solos. Tenemos palancas de futuro, pero para la transformación disruptiva que nos viene necesitamos acompañamiento.

–¿Habrá fuegos de San Agustín o las fiestas serán más bien una réplica de las del año pasado?

–Pues no lo sé muy bien. Tenemos a Yolanda Alonso (concejala de Festejos) trabajando estrechamente con Sanidad y con otros ayuntamientos en la misma situación. Lo de los fuegos lo veo más complicado, pero espacios y eventos para disfrutar seguramente habrá, con unas condiciones de seguridad, sanitarias, en fin, con todo tipo de protección. Haremos todo lo que podamos para conciliar la salud y el ocio.