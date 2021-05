Tras más de un año de pandemia y restricciones, el ocio nocturno se ha convertido casi en una quimera para los hosteleros. En este año largo de covid muchos negocios han tenido que cerrar, otros se han visto obligados a reinventarse y otros aún no ha podido reabrir sus puertas. Ahora, al menos, los locales puedan abrir hasta la una de la madrugada, cuestión que cambió hace unas pocas semanas. Mientras tanto, el vermú y el “tardeo” se imponen al tiempo que las cajas se resienten. Cinco hosteleros de la ciudad hablan sobre el ocio nocturno y expresan las dificultades del sector en el año más difícil de las últimas décadas. “La noche volverá pero dejará a muchos bares muertos por el camino, hacen falta ayudas, un plan como en otras comunidades como Galicia”, resume el hostelero Miguel Villabrille, responsable del bar Plaza’s, en El Carbayedo.

“No es lo mismo vender cien cañas que cien cacharros”, apunta Juan Arias, del bar Le Mystic, también en El Carbayedo, que ha tenido que sustituir los horarios nocturnos habituales de su local por abrir más temprano y adaptarse a circunstancias como las horas del vermú y ofrecer más pinchos con las consumiciones. “Tengo que abrir el día entero, son más horas de luz, por lo tanto, más gastos, no quedó otra que cambiar el chip”, defiende Arias, que ve inviable volver a programar conciertos en su local “porque solo pueden estar dentro un máximo de treinta personas”. Los hábitos de la clientela han cambiado de manera impuesta, afirma Juan Arias, refiriéndose a la sustitución de la noche y sus copas por el vermú y el denominado “tardeo”, que no es otra cosa que “salir por la tarde”.

Villabrille también ha tenido que reinventarse en su local. Y, afirma, que le va bien. Ahora ofrece comidas y cenas. “Me va bien pero lo que estamos viviendo es una desgracia generalizada porque no hay ayudas, es lamentable”, afirma el hostelero, que ha tenido que invertir en su local para adaptarlo al nuevo modelo de negocio y gastar varios ceros. Sobre la noche, prevé que “la copa no va a morir, pero mientras tanto, hay que adaptarse en la medida de lo posible”. Villabrille confirma también que los réditos económicos “no son los mismos, obviamente”.

Jorge Menéndez fue una de las víctimas de la pandemia. Su local, el Don Floro, tuvo que cerrar sus puertas “porque era económicamente inviable”. Ahora va a abrir otro negocio en Sabugo “por obligación: para conseguir ingresos y por devoción”, porque le gusta su profesión. “El ocio nocturno por gracia o desgracia tiene que cambiar, tendremos que acostumbrarnos al vermú, al tardeo, esta situación le dio una estocada de muerte al sector”, afirma Menéndez, que dadas las circunstancias no ve factible orientar su nuevo negocio a la noche. “Ahora será todo el día y cuando venga la noche, que venga”, apunta el hostelero que cambió su Galiana de toda la vida por el barrio de pescadores.

En los últimos meses, la calle Galiana precisamente es la “zona de moda”. Las terrazas están llenas, sobre todo, de jóvenes “que en otras circunstancia solían ir a Oviedo y a Gijón”, coinciden varios hosteleros. El Carbayedo ha ido a menos, precisamente, porque la noche era su fuerte. De eso sabe, y mucho, Marcos Álvarez, responsable de Le Garage, un local que lleva cerrado meses. “El ocio nocturno va a tardar y bastante, no se puede concebir un bar con permiso de música amplificada para estar sentado y no bailar, no abrí todavía y sigo pagando por todos los impuestos y sin ayudas”, destaca el hostelero, que critica que “los bares sin terraza no reciben nada”. “Según están las cosas, que no puedes relacionarte como quieres, ni el ligoteo, ni el baile, ni nada, si le quitas la gracia a la noche, no la necesitas”, afirma Álvarez, que duda en abrir de nuevo su local en próximas fechas –“le dí mil vueltas”, dice– porque “las expectativas no son nada halagüeñas”.

Ángel Loiro es el gerente del Calendoscopio, en La Ferrería. “El ocio nocturno está muerto, lo han matado. ¿Te imaginas estar en una discoteca con mascarilla, con distancia de seguridad? Tuve que cambiar mi plan de negocio, la suerte que tuve que mi local es iconoclasta del todo y trabajaba la tarde y la noche y también la noche noche”, resume. Intentó abrir por las mañana y no cuajó. Ve bien flexibilizar los horarios y cerrar a “las dos o las tres, eso sería de lujo porque a esa hora, el grueso se va a dormir”.

Sobre el botellón que sustituye al ocio nocturno, los hosteleros también hablan. Critican, en líneas generales, que haya fiestas en domicilios “cuando en un local la situación está más controlada”. “Es perjudicial para todos, por la pandemia, por los ruidos que causan molestias...”, apunta Juan Arias. Villabrille cuestiona también las aglomeraciones derivadas del botellón y afirma: “Si no abrimos, la gente se va a sus casas o hace botellones, y eso es malo o muy malo”. “El botellón no se persigue y las personas de treinta años en adelante se van a domicilios privados. ¿Qué medidas toman? ¿No será mejor abrir más tiempo los bares?”, pregunta Ángel Loiro.

Y entre ayudas, copas, noches y demás, los hosteleros confían aunque con la boca pequeña en que a medio plazo puedan abrir sus negocios “como antes”. Hablan del buen ritmo de la vacunación y de esperanza con el fin de convertir lo que ahora es una quimera en una utopía alcanzable.