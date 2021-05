El gobierno avilesino ya da por descartado que la próxima convocatoria de ayudas municipales a los autónomos afectados por la crisis derivada de la pandemia de coronavirus incluya entre sus posibles beneficiarios a quienes tienen deudas pendientes con las administraciones. Los socialistas ven inviable poder incluir a este sector si previamente no se modifica la Ley de Subvenciones.

El Gobierno del Principado impulsará una convocatoria específica tras dar con una fórmula jurídicamente válida para esquivar la prohibición que dejaba sin subvención a los autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes) del turismo y la hostelería con pagos pendientes a la administración autonómica, Hacienda o la Seguridad Social. En Avilés se ha estado analizando esta vía, pero ya se da por descartada.

“El Principado puede tener una normativa propia que ha sacado y es muy interesante pero no afecta a los ayuntamientos. Nosotros nos regimos por la Ley de Subvenciones y no conocemos informes que sean favorables a eso. Sin ellos, no se puede hacer esa convocatoria específica en Avilés porque en cualquier momento podríamos estar prevaricando. Es muy difícil superar ese obstáculo administrativamente”, explicaron desde el gobierno avilesino.

El Ayuntamiento dio luz verde el pasado abril a 689 ayudas para autónomos por el covid por valor de 383.000 euros. En la convocatoria de 2021 se llevan aprobadas cerca de un millar de peticiones por un importe superior al millón de euros. En esta última se concedieron 368 ayudas de 800 euros por las actividades suspendidas, 32 ayudas de 600 euros por las actividades limitadas severamente y 539 ayudas de 400 euros por actividades con restricciones. La convocatoria correspondiente a 2020 preveía una cantidad fija de 400 euros, pero se modificó para conceder compensaciones en función del nivel de afectación a la actividad, es decir si el Covid ha afectado al negocio en mayor o menor medida.

Las cuentas municipales tienen reservado un fondo para activar más convocatorias si se detecte demanda. “En caso de que no sea necesario impulsar nuevas convocatorias de este tipo, se destinarán los recursos a otras necesidades, como las relacionadas con el ámbito social”, explicaron las mismas fuentes.