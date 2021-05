En las instalaciones avilesinas de Baterías de coque corre la vida a trompicones pese a todo. Así lo señalan los técnicos de la Empresa para la Gestión de Residuos Industriales (Emgrisa) que redactaron este pasado abril el “Documento Ambiental del Anteproyecto de Desmantelamiento y Demolición de las Baterías de Cok de Avilés”, que así es como se llama el estudio que la empresa pública que gestiona el Parque Empresarial Principado de Asturias encargó a Emgrisa, que es otra filial de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI).

Los redactores del documento van tan al detalle de la fauna y de la flora superviviente que emplean buena parte de las doscientas y pico páginas del “Documento Ambiental” en sí a desentrañar cuánta vida encontraron en su exploración por entre las instalaciones que durante más de sesenta años fabricaron el combustible que quemó la gran siderúrgica y colocó a Avilés en el mapa de los municipios más ricos del país y también, entre los más contaminados del continente. Y entre esa vida animal sorprende la presencia de zorros y de nutrias y la ausencia de jabalíes.

Destacan los redactores que realizaron un inventario de especies vertebradas en el mes de septiembre de 2020 (el documento en sí está fechado en abril de este año). Trabajaron como exploradores, haciendo “prospecciones de campo en el área de actuación y su entorno inmediato”. Y de todo esto sale una lista sorprendente de fauna capaz de permanecer en el mundo a pesar de la mucha “antropización” (intervención humana) de la zona que están estudiando con la finalidad de explicar cómo se tiene que realizar el derribo de las instalaciones fabriles. Esto último, que tenía que empezar en unas pocas semanas, se encuentra en un “impasse” como consecuencia de la investigación abierta por un juzgado avilesino contra una presunta actuación delictiva de Álvaro Álvarez, el antiguo secretario general del PSOE. Pero no sólo por eso, también, y como desveló LA NUEVA ESPAÑA, por un recurso interpuesto ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales por la empresa navarra Erri Berri contra adjudicación de la demolición de las instalaciones a la unión temporal de empresas Lezama-Los Álamos.

Poca vida

“El área de actuación y su entorno presentan escaso interés para la fauna. Su carácter netamente industrial, junto con la inmediatez al núcleo urbano de Avilés y su fragmentación entre polígonos industriales e importantes infraestructuras viarias, permiten únicamente la presencia de comunidades de vertebrados muy empobrecidas, integradas por especies oportunistas, adaptadas a vivir en ambientes fuertemente alterados y humanizados. En este contexto, únicamente la cola de la ría de Avilés constituye un espacio de cierto interés, pues atrae a cierta variedad de vertebrados, principalmente aves acuáticas y peces”, admiten los técnicos que redactaron “Documento Ambiental”.

Mamíferos

Dicen los técnicos que no hay muchos debido a la “elevada antropización” de la zona, es decir, debido a la alta presencia de elementos manipulados por los hombres. Y, pese a todo, predominan “unas pocas especies de carácter oportunista y amplia distribución (diversas especies de roedores, zorro, etc.). No obstante, cabe destacar la presencia habitual de la nutria en la cola de la ría. Esta es una especie catalogada como “de interés especial” por el Catálogo Regional de la Fauna Vertebrada Amenazada del Principado de Asturias. Así que, nutrias, zorros y musarañas entre coque.

Pájaros

Las baterías avilesinas tampoco son campo propicio para la anidación de aves, señalan los técnicos de Emgrisa. No obstante, han observado “unas pocas especies, oportunistas y de amplia distribución en ambientes urbanos y periurbanos”. Y apuntan: palomas torcaces, vencejos comúnes, aviones comúnes, palomas bravías, petirrojos europeos y, por supuesto, gorriones, urracas, jilgueros y estorninos. Todas, en el entorno de la coquería, porque si amplían el espectro de la ría, la lista de aves es infinitamente mayor. Subrayan en el documento que son destacables “la ensenada de Llodero y la charca de Zeluán, tras la reciente desaparición de los últimos fragmentos de las marismas de El Recastrón” como lugares de avistamiento de aves. “Estas áreas mantienen un notable interés”, añaden.

Lampreas en la ría

Los redactores del documento han encontrado lampreas marinas al pie de las Baterías. Y están sorprendidos. Escriben: “En los últimos años, se han detectado ejemplares subadultos parasitando algunos de los muiles que penetran en la ría de Avilés. No obstante, la especie no se reproduce en ninguno de los ríos que desembocan en esta ría”. Advierten, eso sí, que las lampreas marinas es una especie que el Catálogo Regional de la Fauna Vertebrada Amenazada del Principado de Asturias recoge como “vulnerable”.

Muiles

Lo que hay, y muchos, son muiles, que son peces que los cocineros dicen que saben a fango si se pescan en zonas portuarias y que en los años de hambre en Avilés en vez de para echarlos a la sartén se utilizaban como balones de fútbol en el barrio de pescadores, que por entonces todavía seguía estando en Sabugo. “Las obras de saneamiento y descontaminación acometidas a lo largo de las dos últimas décadas han permitido una progresiva recuperación de la calidad de las aguas y de la comunidad ictícola del estuario, que resulta cada vez más abundante y variada”, destacan los técnicos. Y así señalan, aparte de los muiles, a salmonetes de fango , salmonetes de roca, rayas, maragotas, cabras, julias, fanecas, sargos, doradas e, incluso, besugos, lubina, chicharros y caballas.

Ranas y sapos

Los redactores del “Documento Ambiental” no han visto ni una rana en su exploración. Y es que, explican, la zona “carece de encharcamientos permanentes o temporales propicios para la reproducción de las especies de este grupo”.

Lagartijas

No encontraron los redactores del estudio previo a la demolición de las baterías avilesinas muchos reptiles en la zona. Y es que, señalan, la coquería es “un entorno hostil” de tal modo que ni las serpientes “encuentran en este espacio condiciones propicias para su supervivencia”. Lo que sí que han visto son largartijas, que son animales, dicen, capaces “de adaptarse a algunos espacios fuertemente alterados y humanizados”.