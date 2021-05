Avilés, dentro de mil años

–Me dijo que lo continuase...

Y lo hizo. Y después de veinte años les ha salido una trilogía de fantasía con Avilés al fondo.

La han titulado “Wanik Al Ore”. La forman: “Wanik”, “Esperanza” y “Volar”. Los tres libros, ahora, en el catálogo de Ediciones Nieva. Los dos escritores ponderan el trabajo editorial de Benjamín Lebrato. “Sacamos una primera edición en una plataforma de internet de autopublicaciones, pero respondían sólo a demanda, es decir, que sólo hacían los libros que les pedíamos. Y los hacían, no sé si en Canadá, y desde allí los mandaban aquí. No era el mejor modo. El editor no es el autor del libro, pero es tan necesario como él para conseguir que el libro tenga forma y esté en las librerías. Eso es lo que ha hecho Benjamín Lebrato”, explica el escritor mientras su hermana confirma su apreciación.

Así que está el primer relato escrito y, sobre la mesa, el reto de continuarlo. “Lo que hice yo fue llevarlo a la ciencia ficción”, cuenta Rosa Estrada, que trabaja como administrativa en la empresa Azvase. Ella es escritora “desde niña”, pero nunca más allá del tamaño de un cuento. Uno de ellos – “Un sendero de luz”– salió en las páginas de LA NUEVA ESPAÑA. “Lo había presentado al premio ‘Isauto-Honda’. No gané, pero este periódico terminó publicándolo”, cuenta Rosa Estrada. Entonces es cuando interviene su hermano: “Lo que yo quería es que escribiera algo más largo”, admite. Y les salieron mil setecientas páginas distribuidas en tres volúmenes y más de mil años de distancia, que es el tiempo que dista del primero al tercero de los títulos. “Quería eso y también hacer algo los dos juntos, los dos hermanos”, añade el exanalista informático.

Y se pusieron mano a mano: correo electrónico en ristre y cada uno con la libertad de intervenir en los episodios del otro. “Paseábamos por la playa y discutíamos sobre la novela, sobre qué les iba a pasar a los personajes, sobre sus reacciones. Hablamos mucho”, cuenta Rosa Estrada. “Los dos primeros títulos los presentamos en el festival Celsius del año pasado”, apuntan. El tercero no pudo ser –“Volar”– porque está recién terminado.

“Wanik” es una colección de historias entretejidas, muchas de ellas nacieron como sueños reales. Y todas alrededor de la idea de los corros de pingüinos en la Antártida para evitar el frío de los inviernos más crudos. Había, pues, soledad y, a la vez, compañía. El segundo se desarrolla en un Avilés inundado y el tercero, cuando ya pasaron mil años de todo y hay que comenzar a pensar en cómo ha ido la vida.