“Otros concejos del PSOE van viento en popa y en Avilés todo se estanca”

Arancha Martínez Riola (Avilés, 1978), portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Avilés, compagina su labor municipal (es concejala, con media liberación) con su trabajo en una multinacional tecnológica de la comarca. El grupo irrumpió en 2019 en el Consistorio con dos concejales. En el ecuador del mandato, Riola está dispuesta a repetir como cabeza de cartel dentro de dos años: “La experiencia está siendo positiva. Si el partido sigue contando conmigo, me gustaría darle continuidad al proyecto”.

–¿Qué balance hace de la labor de su grupo en estos dos años?

–Desempeñamos la labor que nos dieron los ciudadanos, la de fiscalización del equipo de gobierno. Hemos sido muy vigilantes con los temas de contratación y con cómo se gasta el dinero de los avilesinos. Hemos hecho muchas propuestas, algunas han salido adelante y otras lamentablemente no. El balance es positivo. Es cierto que somos el grupo minoritario, nuestro trabajo va en consonancia con el lugar donde nos ha puesto la ciudadanía. Éramos los grandes desconocidos de la política, empezamos con muchas dificultades y hoy Vox es simplemente un partido más. En eso sí que tengo una satisfacción personal.

–¿Qué ha aportado Vox?

–Que el Ayuntamiento reconozca a las familias numerosas, enfermos y discapacitados como colectivos merecedores de bonificaciones en precios públicos de las fundaciones de deportes y cultura, y también que el gobierno traslade al gobierno autonómico la necesidad de modificar la ley de subvenciones para personas con deuda a la Seguridad Social y Administración en general.

–¿La que más le duele que no ha salido adelante?

–La beca comedor para los niños de los colegios concertados, es discriminatoria y sectaria.

–¿Y cómo ve al gobierno avilesino?

–No está a la altura de lo que ha traído esta pandemia. Vemos concejos donde constantemente se están instalando empresas, como puede ser Siero, donde se va a implantar Amazon y donde se ha asentado, además, una empresa de logística farmacéutica. Vemos concejos que siendo del mismo signo político que el de Avilés, del PSOE, van viento en popa, mientras aquí hay un estancamiento con todo. Ahora tenemos otra vez parado el plan de Baterías, el plan de las vías ahora es un proyecto más chiquitito, pero esperamos que salga adelante, ahora parece que el Puerto vuelve a arrancar un poco. Percibimos que va todo muy lento, que nos van a pasar por delante concejos que estaban a años luz de Avilés. Y creo, sobre todo, que no somos capaces de atraer y fijar población. Es un handicap, el gobierno de Avilés no es capaz de atraer inversión y familias.

–¿Y cómo lo harían en Vox?

–Se debería bonificar a las empresas que se quieran instalar aquí a nivel de IBI, bonificaciones o exenciones por contratar a gente de Avilés... Y aquí hay exceso de suelos y deberían darse regalados o casi.

–¿Exceso de suelo? ¿Y regalarlo? Me sorprende... Precisamente porque mucho suelo no hay y porque no son en Vox muy amigos de las subvenciones.

–A ver, estamos en contra de subvenciones a chiringuitos que no son productivos. Pero en este caso se trata de dar facilidades a empresas para que vengan aquí a desarrollar una actividad, a dar riqueza y empleo. Avilés y Asturias no pueden esperar más. Aquí hay que tomar cartas en el asunto y los impuestos de la gente son para dar cobertura social y para generar condiciones para que todo el mundo tenga trabajo y un nivel de vida adecuado.

–¿Entonces no pondrán trabas a las gestiones que dependen del Pleno para el desarrollo del plan de Baterías?

–No vamos a poner ninguna traba para que se desarrolle el plan general urbanístico con las modificaciones que haya que hacer para que salga adelante suelo disponible para inversores en Baterías. Pero paralelamente tiene que haber una política de atracción de inversiones. Urge mucho la industrialización de Avilés.

–El gobierno socialista presume de haber conseguido en el año del covid contar con presupuesto y, además, con el de mayor apoyo de la historia democrática avilesina. ¿En algún momento se plantaron apoyarlo?

–No. Nuestra premisa es que lo que es bueno para Avilés, es bueno para Vox. No tenemos líneas rojas. Hemos aprobado en el Pleno mociones que venían de la izquierda sin ningún tipo de problema. Todavía en el último, pese a que ellos en la Junta del Principado nos tienen vetados, hemos apoyado dos propuestas de la coalición Podemos-IU. No veíamos que el presupuesto suponga el impulso que necesita esta ciudad. El modelo de ciudad que buscamos es radicalmente distinto al que plantea el PSOE.

–¿Y qué habría incluido usted en este presupuesto?

–Unas partidas muchísimo mayores para planes de desarrollo económico, empresarial, para turismo. He de reconocer que en Avilés los Servicios Sociales funcionan muy bien.

–Los concejales de Vox no participan en las concentraciones mensuales contra la violencia machista. La del pasado viernes sirvió de repulsa al crimen de la asturiana Teresa Aladro. Tampoco la vi.

–No, no estamos en ninguna. Son concentraciones que están fuertemente ideologizadas. Nosotros lo que pedimos es el cumplimiento y el endurecimiento de las condenas de los asesinos.

–¿Qué medida adoptaría para mitigar las consecuencias de la crisis del covid en Avilés?

–La hostelería ha sido el sector más perjudicado en todo esto, daríamos más ayudas a la hostelería y al comercio. Hay que fomentar el consumo en la ciudad. Y nos centraríamos en los grandes desarrollos pendientes, Baterías y el soterramiento.

–¿Qué diferencia a Vox del resto de grupos?

–Somos el partido que habla más claro cuando otros se ponen de perfil y el que más oposición hace al gobierno. Y no nos ponemos de perfil en temas que otros prefieren ni tocar.

–¿Por ejemplo?

–No nos escondemos ante temas como la cooficialidad del bable, la ideología de género, los nacionalismos...

–Se está refiriendo a temas supramunicipales.

–Sí, pero constantemente hay quien trae temas supramunicipales al Ayuntamiento de Avilés. Nosotros lo evitamos, salvo casos muy puntuales. Hace poco se debatió una moción guerrocivilista de Cambia Avilés sobre el cambio del nombre de calles en Oviedo. Me parece una falta de respeto hacia los avilesinos.

–¿Qué es lo que más le ha sorprendido de la actividad municipal?

–Todo lleva demasiado tiempo, habría que ganar agilidad para la tramitación de los asuntos más importantes.

–Dejó de ser coordinadora de Vox en Avilés. ¿Meros cambios organizativos o algo más?

–Simplemente responde a cambios estatutarios del partido y de organización.