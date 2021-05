Detienen a un hombre por conducir ebrio y con un permiso que no era suyo

Los agentes de la Policía Local de Avilés detuvieron este pasado lunes a media tarde a un hombre de 52 años por conducir ebrio y, además, con un permiso para personas de movilidad reducida que no era suyo y sin licencia de conducir, porque se la habían retirado.

Fue en la avenida de los Telares poco antes de las seis. Aparte del delito contra la seguridad vial, le investigan como autor de un presunto delito de falsedad documental. Según el relato oficial, el conductor tenía una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado (0,71 y 0,72).

Pero esta no fue la única intervención de los agentes avilesinos. Pasadas las diez de la noche, también de este lunes, intervinieron en la avenida de San Agustín. Allí detuvieron a un varón de 47 años vecino de Avilés, como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena. Le sorprendieron conduciendo un turismo y no podía. Los agentes comprobaron que el juez le había condenado a la retirada del permiso de conducir por más de dos años y este lunes no había cumplido todavía su condena. Con lo cual, en la práctica, estaba conduciendo un coche sin permiso.