“Que sigamos a vueltas con estudios de las vías es una vergüenza del bipartidismo”

El concejal Javier Vidal García (Salinas, 1946) asumió el pasado otoño la portavocía del grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Avilés. La formación naranja ocupa en este mandato cuatro sillas en el salón de plenos, dos más que en el anterior (entonces Cs había conseguido dos concejales, aunque solo una, Carmen Pérez Soberón, representó al partido por una crisis interna). Nada más tomar asiento, antes de lanzar la primera pregunta, Vidal García inicia su balance en este ecuador de mandato.

–La vacunación avanza, la pandemia parece que retrocede y ahora es como si tuviéramos que reinicar el mandato. Hemos atendido en la medida de nuestras posibilidades las necesidades de la población y las actividades más afectadas, pero toca ir recuperando la normalidad política. Si tuviera que hacer un balance de este periodo y lanzar una idea de lo que podría ser el futuro, yo creo que Ciudadanos demostró que fue y que es el partido más útil para los ciudadanos avilesinos.

–Otros grupos de la oposición ven en Cs la muleta del PSOE.

–El PSOE consiguió en las últimas elecciones el doble de concejales que el partido de la oposición más votado. Sin mayoría absoluta tenía dos opciones, gobernar a trancas y barrancas o generar una estabilidad política. Nosotros no les pedimos entrar en el gobierno, ni siquiera en la junta de gobierno, sencillamente lo que hemos hecho, y queremos seguir haciendo, es actuar con libertad, con sentido crítico, constructivo y de una forma útil y responsable para Avilés.

–¿Cómo ve al resto de la oposición?

–Hay tres partidos con un número de concejales muy parecido (5 y 4, salvo los dos de Vox) y tienen formas de actuar diferentes. Vox tiene una carga ideológica profunda cada vez que interviene para hablar de cuestiones de ámbito nacional. En algunos asuntos, el PP está menos centrado que Vox, con posiciones más duras con el gobierno local. Y Cambia Avilés (CA) es una suma de dos partidos que de momento es un matrimonio de conveniencia. IU no tiene nada que ver con Podemos en muchos aspectos.

–¿De qué se sienten más orgullosos?

–Percibimos que muchos ciudadanos vienen a nosotros antes que a otros partidos cuando quieren conseguir una solución a sus problemas. Con la aprobación de los presupuestos y el remanente hemos conseguido, por ejemplo, la gratuidad del transporte público para los menores de 16 años, más ayudas para los taxis adaptados o el nuevo sistema para escenarios (rigging) para el pabellón de La Magdalena, una instalación que traerá muchas ventajas para los conciertos, como el ya anunciado de Camilo.

–¿Algo que afear al gobierno local?

–Sí, su política en materia de Recursos Humanos deja mucho que desear. No sé si toda la culpa es del área o es un problema de organización. Cada vez que se toma una decisión en materia de personal hay un conflicto con todos los sindicatos y muchas de esas situaciones acaben en pleitos. Hasta ahora manteníamos el criterio de abstenernos en estos asuntos porque consideramos que es una labor que compete al equipo de gobierno, pero estamos planteándonos votar en contra de las propuestas de modificaciones directamente.

–¿Qué es lo que más preocupa a Ciudadanos Avilés?

–La demora en soluciones importantes. Me parece una vergüenza del bipartidismo que todavía sigamos hablando del soterramiento de las vías y de estudios. Si ahí ya no hay nada que estudiar. Se ha recortado la distancia a soterrar, vale, pues ya está. Hay que incluir en los presupuestos equis millones de euros y ya. Y no vale que ahora el PP acuse al PSOE porque antes el PSOE acusaba al PP cuando estaba en el Gobierno central. Al final, uno por otro, la casa sin barrer. Avilés tiene que volcarse hacia la ría, es un bien preciado que pocas ciudades tienen. No valen ya más excusas. Y tenemos una vicepresidenta en el Gobierno de Pedro Sánchez, Teresa Ribera, que cada vez que toma una decisión perjudica a Avilés y a Asturias. El tema del estatuto de la industria electrointensiva es un problema gravísimo que sigue sin solucionar. Y no sé hasta dónde va a llegar la paciencia de las empresas, que pueden deslocalizarse. ¿No hay nadie en el Gobierno que vea que nos podemos quedar sin industria en Avilés?

–En el pleno del viernes reprochó a Cambia Avilés que haya visto una oportunidad en el nuevo parón en el plan de Baterías para repensar una mayor conservación de instalaciones.

–Es como si ese grupo estuviese ensimismado en el pasado. Yo también tengo cariño por ese paisaje industrial, pero para guardar recuerdos también están las grabaciones y documentos audiovisuales y tengo entendido que en eso está Sepides. Lo que no se puede es poner trabas a un espacio que tiene que ser generador de riqueza para Avilés y para Asturias. Todo lo que obstaculice ese objetivo tendrá nuestro rechazo contundente.

–¿Qué le resulta más sencillo, negociar acuerdos con el PSOE o ejercer de casco azul en su partido?

–(Ríe) Con el PSOE, como con cualquier otro partido, no tengo dificultades para negociar y dentro de mi partido menos. De hecho, creo que el grupo municipal está más unido que nunca. La única cuestión es que hubo un proceso de dimisiones en la que yo creo que tuvo que ver el resultado de las elecciones en Madrid. Supongo que el próximo mes se elegirá una nueva junta directiva y a partir de ahí volver a empezar.

–¿Ve más próxima una gestora o una candidatura de consenso?

–Una candidatura de consenso.

–El excoordinador, José María Roces, se despachó a gusto con el partido en Asturias.

–Roces es amigo mío y quiero que siga siéndolo. Son sus declaraciones. Si se caracteriza por algo este partido, es por la autonomía del grupo municipal.

–¿Y con el inicio de la cuenta atrás para las próximas elecciones se avecina cambio de estrategia en su relación con el gobierno?

–Cuando nos sentamos a negociar acordamos una serie de cuestiones y cuando llega el final del periodo presupuestario valoramos si se cumplieron o no. Nuestra estrategia es de posicionamiento crítico a la vez que útil a los ciudadanos y seguiremos actuando como hasta ahora. Hay algunos que empiezan la campaña al día siguiente de las elecciones.

–¿Le han llamado para cortejarle para cambiar de chaqueta?

–No, debo de ser muy caro (ríe). Cuando tienes una trayectoria política larga, todo el mundo te conoce.

–¿Cuál es su reto para lo que queda de mandato?

–Seguir actuando con lealtad al partido y en las circunstancias que esté. Yo tengo un contrato hasta 2023 y voy a intentar cumplirlo si sigo con la misma fuerza y salud que tengo hoy. Y como seguro que me pregunta qué voy a hacer en 2023, no tengo ni la menor idea de que será de mí entonces.