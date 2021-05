La Carriona da ánimos a un atleta solidario

El síndrome de Noonan, continúa Fernández, es una enfermedad neurocognitiva y su afectación es múltiple. En España se estima que hay entre 20.000 y 40.000 casos y en Asturias, la asociación que agrupa a los ya diagnosticados agrupa a 28 familias. El proyecto para el que colabora Sergio Fernández se llama “Materia gris” y cuenta con una plataforma de micromecenazgo llamada migranodearena.org.

“La idea del reto solidario, como le conté a los niños de La Carriona, surgió en el confinamiento. Les dije que correr está bien y me vale para estar en forma y para mi ego, pero podía ser compatible con ayudar a terceras personas”, explicó el corverano, que animó al alumnado a “perseguir sus sueños”. “Para mí no hay nada más satisfactorio que comerme un bocadillo en la montaña”, apuntó el atleta que dejó boquiabiertos a los pequeños, según su testimonio, al expresar que no veía la televisión y que prefería vivir las experiencias antes que “ver como otros lo hacían”.

Volviendo a la prueba, Fernández Anes dejó claro que la participación en la carrera corre de su cuenta y que las colaboraciones económicas con el reto solidario que impulsa se destinarán integramente a la investigación del síndrome de Noonan.

“También le dije a los niños de La Carriona que tenía que llevar una mochila con mucho peso, con cuatro pares de calzado, dependiendo del terreno, y que en los últimos tiempos hay momentos en los que se hacen dos o tres kilómetros a la hora, hay que bajar de ritmo porque son muchas horas”, concluyó el atleta solidario corverano.