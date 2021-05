“Se puede cometer un error histórico con Baterías y es lo que queremos evitar”

–¿Qué balance hace del trabajo de su grupo alcanzado el ecuador del mandato?

–Evidentemente ha estado condicionado por este último año de la pandemia y en ese sentido hay que destacar nuestro papel. Uno de los elementos más positivos que hemos puesto sobre la mesa es que es posible llegar a acuerdos progresistas para mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas. Así lo hicimos en nuestro trabajo en el Consejo para la Reactivación Económica de Avilés (CREA), con propuestas relacionadas con mejoras en las ayudas a la vivienda, planes para personas mayores, la creación de un puesto de psicólogo municipal, apostar por los planes de empleo, el festival de arte urbano... Muchas fueron recogidas y en el caso de otras llegamos a acuerdos en el marco de la negociación presupuestaria donde creo que conseguimos unos presupuestos más sociales y progresistas.

–¿Y qué balance hace del gobierno socialista?

–El principal problema del gobierno es que no hay una autocrítica con respecto a los grandes problemas de Avilés. Cuando hablamos de problemas tan graves como la despoblación o el envejecimiento no hay autocrítica y la causa siempre viene de afuera. Hemos criticado desde el principio que el PSOE lleva muchos años sin renovar el proyecto de ciudad, estamos en un barco sin dirección.

–Monteserín agradece a CA su apoyo en estos últimos presupuestos, pero mantiene que es muy difícil compartir con ustedes diagnóstico de ciudad. ¿Este presupuesto con el mayor apoyo de la historia democrática es solo un acuerdo amplio de cara a la galería, como defiende el PP?

–No. Nosotros también agradecemos la predisposición del gobierno, porque sí que la ha tenido. El acuerdo es fruto del consenso y de la voluntad de todas las partes para que se dé. También tiene que ver con unas circunstancias excepcionales en las que entendíamos que era más importante que nunca saber llegar a acuerdos. Y es un acuerdo sobre medidas concretas que son necesarias, como garantizar que haya un fondo de rescate. Eso no es un cheque en blanco. Seguimos teniendo diferencias en cuanto al proyecto de ciudad. Por ejemplo, creemos que hay que hacer una mayor apuesta por los planes de empleo, hay que mejorar la política de vivienda, esta es la ciudad más privatizada de Asturias y sigue sin haber una política industrial, como tampoco la hay en Asturias. Con lo que estamos satisfechos es con el Plan de Movilidad.

–Palabras textuales de la Alcaldesa sobre el intento de personación de su grupo en la causa judicial contra el exdirigente socialista Álvaro Álvarez: “Cambia Avilés no está a la izquierda, sino a ver cómo contribuye a erosionar cualquier actividad del pasado y del presente del PSOE”.

–A las pruebas me remito. Nosotros no estamos aquí para erosionar al PSOE, nosotros tenemos mano tendida hacia el PSOE y lo hemos puesto de manifiesto tanto en el CREA como en los presupuestos, como lo estamos haciendo con propuestas para los fondos Next Generation. Eso no significa que no sigamos teniendo una responsabilidad a la hora de señalar lo que el gobierno está haciendo mal. En el caso de Álvaro Álvaro, ella habla de la presunción de inocencia. La personación popular es una figura recogida por nuestro ordenamiento jurídico para los casos de excepcional interés público. Como representantes políticos, tenemos esa responsabilidad de conocer lo que ha pasado, porque puede ser un escándalo muy grande en Avilés y en un proyecto clave para la ciudad.

–El suyo es el único grupo municipal que se opone a la demolición de las Baterías. ¿De querer conservar más, no se debería de haber empezado antes?

–Todas las entidades de protección del patrimonio y de arquitectura se han manifestado a favor en numerosas ocasiones de conservar algunos elementos y reutilizarlos. Hay una falacia de que conservar es construir un museo en torno a unas chimeneas. Nosotros no hablamos de eso, sino de la reutilización para usos económicos, industriales, de cualquier tipo. Reutilizar esos elementos aporta un valor añadido a ese suelo. A día de hoy nadie ha puesto sobre la mesa un proyecto industrial más que demoler y parcelar. Diseñemos primero el proyecto y luego decidamos qué se conserva y para qué usos. Ya en el anterior mandato nuestros grupos municipales plantearon cosas respecto a Baterías. Pero entonces decían: “No es el momento”. Y ahora de dicen: “Llegas tarde”. Lo que se desarrolle en ese espacio va a definir el futuro de la ciudad. Avilés podría ser el mayor polo de atracción industrial de Asturias con un proyecto adecuado y con fondos europeos. Tiene que haber una coherencia entre lo que se desarrolle en ese suelo y el desarrollo de la ciudad. Se puede cometer un error histórico en Avilés con Baterías, y eso es lo queremos evitar.

–¿Y después de más de veinte años, seguimos con el debate de soterrar más o menos?

–Debería ser posible llegar a un consenso porque es otro de los grandes temas a los que se enfrenta esta ciudad. Las vías son una barrera estructural, dividen la ciudad en dos, pero hay otra barrera, la del tráfico portuario. Cualquier actuación que pretenda una solución para esa zona de la ciudad tiene que ser conjunta eliminando esa barrera de forma definitiva. Queremos información oficial. No nos vamos a oponer si la solución es buena, pero el planteamiento del estudio informativo de las vías parece menos ambicioso de lo hablado hasta ahora.

–¿Cambia Avilés tiene futuro más allá de este mandato?

–Claro que sí, está demostrando que es posible realizar políticas progresistas y plantear un modelo de futuro para la ciudad.

–¿Y fuera del Ayuntamiento? ¿Se fundirán en un único partido?

–Ese debate va mucho más allá de Avilés. Aquí la cosa está bien como está, dos organizaciones políticas con un espacio común de trabajo.

–En su formación hay dos liberados, usted y Agustín Medina. En campaña dijeron que las rotarían. ¿Lo han hecho o lo harán?

–Es algo que hay que valorar sobre lo concreto, es algo que probablemente llegará pero que estamos todavía analizando cómo hacer.