Aguas de Avilés da un año para el abono de una factura motivada por una fuga

Aguas de Avilés ha dado un año de plazo a la comunidad de vecinos de la calle Monte Estoupo de Llaranes para abonar una factura de 2.600 euros motivada por una fuga, según defienden los residentes. “Tiene que quedar claro que las fugas no son consumo de agua y el papel de la empresa, que tiene el monopolio en Avilés, es avisar de los problemas que surgen; y no lo hizo”, señaló el presidente de la comunidad de propietarios de Monte Estoupo, Manuel Antonio Morís, que criticó que esa medida “es una injusticia”, haya un aplazamiento en el pago de la factura o no. “Nadie se niega a pagar el agua, pero, lógicamente, el agua que se consume”, concluyó.