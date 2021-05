La plantilla de Alu Ibérica, muy quejosa con Barbón, se movilizará ante la sede del PSOE

Los trabajadores de la planta aluminera de San Balandrán han acordado llevar su crisis el próximo día 15 a las puertas de la Federación Socialista Asturiana (FSA), en la ovetense calle de Santa Teresa. “No entendemos la posición de este partido: ha decidido no apoyar la intervención en las fábricas de la SEPI”, se lamenta José Manuel Gómez de la Uz, el presidente del comité de empresa de Alu Ibérica en Avilés. Y es que el pasado 11 de mayo, los socialistas decidieron no apoyar (se abstuvieron, de hecho) una propuesta del Bloque Nacionalista Galego que reclamaba la intervención temporal de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) en las fábricas de aluminio primario de España: aparte de en la avilesina, en la de La Coruña y en la de San Ciprián, en la provincia de Lugo. Esta última es de la multinacional Alcoa y ayer se cumplió un año del comienzo de su particular crisis, cuando la empresa americana presentó un expediente de despido colectivo.

Las movilizaciones de los trabajadores no se quedan en la concentración abierta ante la FSA. El próximo día 11, el comité de empresa vuelve a las puertas del palacio de la Presidencia del Principado, en Oviedo. “Vamos a llevar en mano al presidente Barbón la solicitud de reunión. Necesitamos que entienda cuál es problema que tenemos. Hemos presentado varias veces una petición para vernos, pero Adrián Barbón no da señales de querer recibirnos y sigue en silencio. Debería volcarse con nosotros”, añade De la Uz. Los representantes sindicales también quieren que la diputada asturiana Adriana Lastra, que es la vicesecretaria general del PSOE, les reciba. “La última vez que nos vimos, cuando se trajo al Secretario General de Industria, nos contó una película que no se ha desarrollado y no entendemos por qué”, se lamenta el presidente del comité.

Por otro lado, los sindicatos que exigen el cumplimiento del acuerdo de venta de las fábricas (el de enero de 2019) han simplificado a pinstancias del juez los objetivos de la demanda que habían presentado centrando la misma en las dos Alu Ibéricas (la de Avilés y la de La Coruña) y la propia Alcoa. A ésta porque no ha cumplido el acuerdo (buscar un comprador solvente) y a las dos sociedades de Alu Ibérica para desenmarañar la red societaria tejida por Grupo Riesgo.