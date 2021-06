“Rescatamos una pieza de Camilo Comas, a la altura de los grandes”

–Llaman a Goethe “genio de la música”, pero era escritor.

–Marcos y yo empezamos a buscar temas para un recital de “lieder” (canciones líricas breves). Vimos y probamos muchas partituras y descubrimos que muchas de ellas tenían un denominador común: que Johann Wolfgang von Goethe había escrito sus letras.Fue fácil así limitar el trabajo a las piezas musicales que había inspirado.

–¿Estamos hablando de un concierto romántico, no?

–En realidad no. Vamos de Mozart a a Beethoven, pasamos a Chaikovski, por Schubert. Descubrimos que una misma letra inspira melodías totalmente diferentes.

–¿Y lo hacen notar?

–Sí, sí. Le hablo por ejemplo de varias canciones que salen de la segunda novela de Goethe: de “Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister”. Chaikovski hizo una versión en ruso de un texto de ese libro y esa la que cantamos.

–¿En ruso?

–En ruso.

–¿Y cómo va su ruso?

–(Risas). Una compañera rusa me ayudó en la transcripción fonética del texto. Viene en cirílico. Luego me corrigió. El resultado es bueno. Lo del alemán me viene del tiempo que estudié en Berlín. Tenía una profesora norteamericana que me enseñó a cantar en alemán. El alemán es muy difícil, pero el hecho de que ella no fuera germana me ayudó mucho, tenga en cuenta que muchas veces te piden que indiques cuál es tu acento.

–¿Y qué dice? ¿De Donosti?

–(Risas). Sí, sí.

–Resulta que el domingo será la primera vez que presenten este concierto.

–Sí. Es nuestro debut. Rescatamos una pieza de Camilo Comas, que es un compositor español que hace una versión de “Gretchen” que estrenó en 1880. Sin embargo, no hemos podido averiguar cuándo nació o cuando murió.

–No sabía nada de él.

–La profesora de la Universidad de Oviedo María Sanhuesa nos lo descubrió. Es casi una ópera. Resulta que Comas está a la altura de los grandes. Y nos encanta contribuir a que se sepa.

–¿La música se paró para usted con la pandemia?

–Tuve la suerte de retomar la actividad el verano pasado: al aire libre, pero en un claustro. Cantar en la calle no es la mejor opción si no te microfonan, que es algo que no contemplamos. Los festivales así tuvieron que reiventarse. Hubo mucha música de cámara porque las grandes producciones de ópera quedaron para otras fechas. Por eso tenemos este formato de recital: porque es más llevable.

–¿Ópera o recitales?

–Hay que alternar. La música de cámara en Asturias siempre es exitosa: va mucho público a los conciertos, sabe mucho y es una maravilla. Estamos a distancia, pero me pasó cuando empecé, en los oratorios.

–¿Y después de Avilés?

–El año que viene es el 190.º aniversario de Goethe. Procuraremos moverlo.