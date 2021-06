Gozón pide ayuda al Principado: pierde el 10% de presupuesto por la falta de Alcoa

La situación en que se encuentra el municipio es de emergencia. “Estos impagos se suman a la caída de ingresos por la crisis del aluminio”, señaló el Alcalde. La principal es la que se corresponde con el impuesto eléctrico (sobre los tendidos que recorren el territorio de Gozón). Lo abona una empresa distribuidora de energía. La decisión de Alcoa de apagar las series electrolíticas (en la primavera de 2019) tuvo un retorno enorme en la hucha municipal. “Pasamos de cobrar 900.000 euros a solo 35.000, es decir, los ingresos por este concepto cayeron un 96,11%”, se lamentó el regidor.

Este dinero que ha dejado de percibir el Ayuntamiento de Gozón tiene una equivalencia grave: son las nóminas promediadas de un año de la cuarta parte de la plantilla municipal, o sea, con el dinero que procedía de Alu Ibérica el Ayuntamiento podía pagar “entre veinticinco y treinta nóminas anuales”, según dijo Jorge Suárez. Pero esto es solo una equivalencia porque las nóminas “no se han dejado de abonar”, agrega el Alcalde. Suárez quiso señalar que la prioridad mayor de la Corporación que preside está “con los trabajadores: ellos son lo primero”, pero no quiso dejar de evaluar con gravedad las consecuencias que podría vivir el concejo si continuase “la política de impagos a proveedores de estos ‘empresarios’”, apuntó el Alcalde.

“El impago de la contribución se refiere al último trimestre de 2020. El periodo de 2021 no está en los 101.000 euros de los que hablo, pero mucho me temo que los nuevos gestores van a dejar de pasar el vencimiento y no pagar lo que les corresponde”, vaticinó Jorge Suárez como en un lamento. La situación de emergencia en que vive el concejo de Gozón se ha agravado con la decisión de Alu Ibérica de no pagar los impuestos porque el Ayuntamiento está sujeto al pago de una deuda a diez años que se había generado en 2012 “cuando los anteriores gestores municipales no pudieron hacer frente a las facturas de los proveedores”, señaló el regidor socialista.

“Otras comarcas y otros concejos reciben la atención de la administración autonómica para solventar sus crisis particulares referidas al final de la actividad de centrales térmicas o grandes plantas. Nosotros tenemos una de ellas: la antigua Alcoa es la única gran industria que tenemos en nuestro territorio y los ‘empresarios’ que la gestionan han decidido ahogarnos”, recalcó Suárez.

La política de impagos de Alu Ibérica y su maraña de sociedades interpuestas viene desde casi el mismo momento en que la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo y su socio, el fondo suizo Parter Capital –lo son al 74,9 y 25,1 por ciento, respectivamente–, aterrizaron en las fábricas alumineras de San Balandrán y A Grela, en La Coruña. Se han visto afectados proveedores y trabajadores. Estos, todos los meses: tienen que cobrar el día 28 y Riesgo no abona la nómina a tiempo a toda la plantilla. Lo de los proveedores ha tenido reflejo en la amenaza de la anulación del servicio (por ejemplo, el médico), pero también en sentencias judiciales.

El último y sonoro impago fue de la matriz de Riesgo sobre la nave que ocupan en una localidad madrileña. Sus propietarios han conseguido que el juez los desahucie.