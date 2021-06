En 2016 fue elegida como la mujer con el nombre más raro de España. Hoy, por enésima vez y como cada vez que sube el recibo eléctrico, es el más viral. Luz Cuesta Mogollón es, sin lugar a dudas, el nombre del momento tras el "tarifazo" en la factura energética. Lo que pocos saben es que esta bilbilitana de nacimiento debe su nombre a la avilesina ermita de La Luz.

Aunque nacida en Calatayud (Zaragoza), los padres de Luz Cuesta Mogollón, Rocío y Mario, son naturales de Avilés y Soto del Barco respectivamente. Antes de emigrar a Calatayud (Aragón) por motivos laborales, contrajeron matrimonio en el templo avilesino. Por este motivo, y para dejar constancia de sus orígenes, decidieron ponerle el nombre de Luz a su segunda hija.

"Mis padres dicen que no fueron conscientes de la coincidencia hasta tiempo después de tenerme con ellos. Yo hay veces que digo: 'Mamá, ¡¿pero de verdad que no te diste cuenta?!' pero dice que no lo hizo a posta", explicaba en 2016 a LA NUEVA ESPAÑA entre risas la aragonesa, que ya por entonces aseguraba tomarse "con buen humor" el "título" que le otorgaron miles de internautas.

Como ya aseguraba por entonces, cada vez que sube el precio de la luz, Cuesta Mogollón se vuelve viral. En esta ocasión, y con el controvertido incremento en el recibo que entró en vigor el 1 de junio, no podía ser menos. Y es que han sido miles los internautas que se han acordado de ella en estos días. "No, no, yo no tengo la culpa de la subida de la electricidad", afirmaba con humor 2017, cuando la tarifa eléctrica de los españoles también vivió una criticada subida.

Esta chica en mi equipo.

Me gustan las personas que van de cara. pic.twitter.com/EuBKXIe0wE — Doctor Manhattan reborn (@manhattan_2) 3 de junio de 2021

No nos enfademos con el gobierno por permitir subir la luz o con las compañías por subirla en época de calor y teletrabajo. La culpa es de LUZ CUESTA MOGOLLÓN y sus padres por ponerle ese nombre y apellidos. #LuzCuestaMogollon pic.twitter.com/DzCFRT4viH — Juancar ForeverAndEver (@rey_emerito) 1 de junio de 2021

