La representación asturiana, con Arrimadas

A Javier Vidal, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Avilés, le “molesta la gerontofobia que se desprende de diversas manifestaciones públicas y privadas” de Ceila Fernández y la aludida, al otro lado del teléfono, niega la mayor: Fue la secretaria de una coordinadora dirigida por José María Roces (Sama de Langreo, 1955).

“Ya expliqué que invité a Daniel Quirós a formar parte de mi candidatura y que rechazó la oferta diciéndome que llevaba quince días sin pasar por Avilés y que no tenía tiempo y ahora me lo encuentro como candidato a coordinador”, señaló Fernández, que ha retirado su candidatura a dirigir el partido en Avilés, pero no su militancia. “Ciudadanos es el único partido en el que he militado: desde 2015”, añadió. “Tengo mi trabajo en Avilés, mi familia, no quiero guerra con nadie. Me afilié para hacer por la gente de Avilés”, declaró la candidata que no fue. “Vidal me llamó, me dijo a quién tenía que poner en la coordinadora, le dije que no, que quería hacer mi equipo. No le gustó. Le había decepcionado. Y empezó a moverse él para hacer su lista”, resumió Fernández. La propuesta de Vidal era todo el grupo municipal, incluido él. En los estatutos del partido es precisa una dispensa de la dirección nacional para poder combinar un cargo orgánico con uno institucional. Esta dispensa se otorga cuando la presencia de militantes es corta (en Avilés, no alcanzan las tres decenas).

“Yo no vivo de la política. Nunca lo he hecho. Hay otros que han estado en UCD, en CDS y en otros partidos, así que no tengo inconveniente en apartarme”. señaló Ceila Fernández.

El próximo día 7 es cuando se formaliza la elección de la nueva dirección, precisamente, tras la dimisión de Roces, que dijo sentirse abandonado por la dirección regional del partido, un abandono que se materializó con el voto negativo de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados a la intervención de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI).

El único candidato que se ha presentado para asumir las riendas de la coordinación local del partid, Daniel Quirós del Busto hacía ayer una lectura más sosegada de los últimos acontecimientos. “Me presenté como un afiliado más y trataremos desde la Junta Directiva recuperar a los afiliados que se han ido”, señaló en declaraciones a este diario.

No entró en el hecho de ser propuesto por el actual portavoz municipal. Se limitó a explicar que la labor será la de “apoyar” al grupo municipal “que está haciendo un gran trabajo y cuentan con toda nuestra confianza”, señaló quien fuera tiempo atrás presidente de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc) y exedil de PP en el Ayuntamiento de Avilés.

Sobre la dimisionaria Ceila Fernández aseguró que el suyo es un perfil con “enorme potencial” que, a su modo de ver “está llamada a tener grandes responsabilidades en el partido”. La primera meta que se fijan desde la candidatura de Daniel Quirós (está acompañado por José María Sarabia y Manuel García Rubio) es “comenzar a trabajar” a partir de la semana que viene, tras la oficialización en la asamblea telemática que tendrá lugar el lunes.

En el grupo municipal se ha impuesto en las últimas horas el “optimismo” y “hay esperanza” en volver a trabajar de la mano de la nueva junta directiva para seguir trabajo en favor de Avilés, con las propuestas ya trasladadas recientemente y otras iniciativas.

Los responsables de Ciudadanos Asturias participaron ayer en Madrid en una jornada, la del consejo general de la formación, que se presentaba como de rendición de cuentas, debate, propuestas y, sobre todo, “por un futuro en el que el municipalismo y los afiliados tienen mucho que decir”. En la imagen, el portavoz municipal de Ciudadanos Avilés, Javier Vidal con Inés Arrimadas, Jose Carlos F. Sarasola y Manuel Iñarra.