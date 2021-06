“La situación de Alcoa y la ‘política del tuit’ son lo peor de esta etapa”

–¿Cuál es su balance de esta mitad de mandato?

–La respuesta pasa necesariamente por echar un vistazo a nuestro programa electoral de 2015. Hemos cumplido más del 50%, por tanto, es positivo.

–¿Qué queda por hacer?

–Tratar de alcanzar el resto de compromisos que aún no hemos cumplido. Me parece importantísimo hacer siempre referencia al programa electoral, porque ese fue nuestro compromiso.

–¿Su mayor logro en estos dos años?

–Complicado dar una respuesta. Tenemos tantas carencias que hablar de algo como un gran logro puede sonar a autocomplacencia. No obstante, citaré algo que nunca pensamos que podríamos llevar a cabo en el corto plazo, y que ya podemos decir que es una realidad: la adquisición del teatro Carmen y el edificio colindante. Necesitamos un espacio cultural polivalente y hemos dado el primer paso. Es gratificante, por fin, la adquisición de patrimonio frente a exclusivamente pago de deuda.

–¿Qué ha sido lo peor de esta etapa?

–En el terreno de lo material la situación de Alcoa. Comenzó la legislatura con la venta al grupo Parter. Se abría una etapa de incertidumbre, pero de esperanza al mismo tiempo. Esta etapa finaliza el próximo 31 de julio, y... Es la mayor empresa, la única de ese tamaño que tenemos en Gozón. Sobre lo intangible, tengo la percepción de que el gamberrismo político al que asistimos a escala nacional se está extendiendo a todos los ámbitos, también al local. Necesitamos urgentemente una vacuna contra la denominada ‘política de tuit”.

–¿Cómo gestionaron la pandemia a escala local?

–Tratando de implementar todas las recomendaciones y/o instrucciones que nos dictaban las autoridades sanitarias, sin discutirlas, poniendo todos los recursos de los que disponíamos. Fue muy complicado el verano, la afluencia a las playas en nada se diferenció del verano anterior, no se respetaron las medidas, y luego lo pagamos. Fue lo más duro. Por eso, ante el verano que tenemos por delante, no cometamos los mismos errores, la pandemia aún no está erradicada, y ninguna administración tiene medios para hacer que todos cumplan todas las medidas. A toro pasado cambiaría el slogan “este año necesitas playa” por “puedes ir a la playa, pero si un día no vas, no pasa nada, o igual evitas que pase”.