Preocupación en Llaranes por una plaga de ratas y cucarachas

Los vecinos de Llaranes están preocupados: una “plaga” de ratas y cucarachas se ha hecho con el barrio obrero y, por el momento, no tienen solución. “No hay plan municipal, no tenemos respuesta del concejal, que el año pasado nos recomendó que lo llamáramos esta primavera, y ya no sabemos qué contestar a los vecinos cuando vienen a exponernos su malestar”, confiesa María del Carmen Ovies, presidenta de la asociación “Santa Bárbara”. “No estamos hablando de cambiar una farola rota o tapar un bache si no de un problema de salud pública, de ratas en las calles y cucarachas en las casas”, precisa. Los vecinos, entre tanto, están haciendo lo imposible para acabar con estos molestos visitantes, aunque sin demasiado éxito.

Los de Llaranes han urgido también al gobierno local en primera instancia, a Confederación Hidrográfica en segundo lugar y al Principado más recientemente la limpieza del río Arlós que atraviesa el barrio. “Hay unas tuberías que desaguan en el río y no precisamente agua. Creemos que se trata de fecales porque en días de calor y bochorno el olor es fétido”, subrayan los vecinos, que destacan que el cauce lleva también plásticos, latas y hasta sillas.

“Esta petición de limpiar el río no es nueva, ya la anterior junta directiva de la asociación hizo lo posible por conseguirlo”, recalcan los vecinos de este barrio. Piden también que se acondicione la fuente de la Plaza Mayor de Llaranes: “Está sin agua, los críos juegan dentro y cualquier día puede ocurrir un accidente. Debería estar, al menos, precintada”, advierten los vecinos a modo de propuesta.