Industria financia una planta de aluminio en Zamora en plena crisis de Alu Ibérica

La operación de compraventa de las fábricas de la antigua Alcoa en Avilés y en La Coruña supuso el inicio de una crisis en el sector del aluminio primario que va camino de pasar los dos años y que cuenta con frentes judiciales abiertos y una reducción espectacular de su producción. Así, “porque la situación es grave”, el comité de empresa avilesino tiene previsto acudir el viernes a las puertas del palacio presidencial de Oviedo. “Para ver si de esta Adrián Barbón toma cartas en el asunto o sigue dándonos largas”, añadió De la Uz.

El representante sindical recordó que el Secretario General de Industria, Raúl Blanco, prometió “en abril” convocar la Mesa del Aluminio, el órgano en el que confían para desenrocar el lío del sector. “Todavía no lo ha hecho. Se lo hemos pedido nosotros, las alcaldesas de Avilés y de La Coruña, todos los grupos políticos en la Junta. En el Congreso hay una proposición no de ley que llama a la inversión pública en las fábricas. No sabemos nada de todo esto”, lamentó. “La operación que avalaron, hace tiempo que sabemos que es una estafa”, añadió.

Latem Aluminium es una sociedad presidida por el industrial leonés Macario Fernández, que también es propietario de Asturiana de Laminados, que tiene un centro operativo en Pola de Lena. El expresidente del Principado, Antonio Trevín, al abandonar la política fichó por esa empresa. Macario Álvarez también es conocido en Asturias por haber estado al frente del Grupo MetaZinco, que cerró en el año 2010.

Ahora, con el proyecto Latem Aluminium tiene dos centros de trabajo. Uno en Villadangos, en la provincia de León, y el otro en Villabrázaro, a pocos kilómetros de Benavente, en medio de la comunidad autónoma de Castilla y León. El idilio de Macario Fernández con el aluminio en Castilla y León comenzó cuando recuperó una planta de fundición de aluminio que estaba en quiebra. Fue en 2013. Luego pasó a Zamora donde comenzó las obras de su fábrica que ahora cuentan con financiación pública, según señaló ayer la ministra Reyes Maroto. “Le hemos pedido a ella una reunión para la próxima vez que venga por Asturias. Le enseñamos la fábrica y verá”, subrayó De la Uz.

El negocio de Latem Aluminium va en explotar el aluminio circular, es decir, el reciclado hasta el infinito para su aplicación en las nuevas formas de energía, la recuperación de residuos y la investigación y desarrollo de nuevas aplicaciones. Con una idea semejante, dijeron hace un año, llegaban a Avilés y a La Coruña los actuales gestores de las plantas alumineras de Alu Ibérica, la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo.

El proyecto que se está construyendo en Benavente está previsto que eche a andar a finales de 2023. Maroto indicó ayer que “se ajusta perfectamente al nuevo cambio de modelo productivo que se marca desde la Unión Europea para los próximos años”. Y añadió: “Estamos hablando de una propuesta plenamente sostenible, adaptada a los tiempos y que contribuirá a dar respuesta a las soluciones que demanda el mercado. Un mercado, el del aluminio verde, que hoy en la Unión Europea es deficitario y planteamientos como este son los que facilitarán mayor competitividad empresarial”.

La titular de Industria incidió que el reto demográfico es una prioridad para el Gobierno. “Somos conocedores de que estamos en una fase crítica y que es el momento crucial para tratar de resolver los problemas que se plantean en provincias como Zamora. Este proyecto posibilitará la creación de un gran número de puestos de trabajo en la comarca que consolidarán planes de vida en un área que, actualmente, apenas cuenta con recursos industriales”, recalcó la responsable del Ministerio.