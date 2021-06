Luanco no tendrá, un año más, verbenas ni actos multitudinarios por el Carmen

Sobre el Carnaval de agosto de Luanco, el regidor indicó que “son unos festejos que no organiza el Ayuntamiento, sino los hosteleros”. El año pasado se suspendieron por el covid y cundió el llamamiento a la prudencia realizado desde el Ayuntamiento y el sector de la hostelería.

Según los datos que ayer se expusieron en la Junta de Seguridad, en lo que va de año se han contabilizado trece robos en el concejo, ocho de ellos en Luanco, tanto en comercios como en residencias particulares. En todo el 2019 se denunciaron once robos. “Luanco no es un lugar inseguro, los delitos están por debajo de la media de Asturias”, indicó Jorge Suárez. El alcalde se refirió a la alarma vecinal que surgió hace unas semanas por los robos. “Entiendo la preocupación vecinal, pero ya se está trabajando en localizar al autor. Todas las sospechas apuntan hacia una misma persona por el modus operandi”, añadió, y mostró su apoyo a los afectados por los hechos delictivos. “Claro que entiendo al comerciante o al propietario que le entran en su vivienda, lo que no entiendo como alcalde es que alguien intente hacer daño a nuestro municipio, que es seguro. Se está dando una imagen que no se corresponde con la realidad. Los índices de delincuencia están por debajo de la media de Asturias”, añadió.

La delegada del Gobierno señaló que el concejo cuenta con vigilancia de la Policía Local y de la Guardia Civil. “La Guardia Civil trabaja mañana, tarde y noche. No es que Luanco a partir de una hora cierre y sea ciudad sin ley. El hecho de que no haya Policía Local por la noche no quiere decir que no haya vigilancia policial”, afirmó

Sobre los controles en el acceso a las playas, el alcalde señaló que “este verano, como el anterior, contaremos con cámaras de control de aforo”. El tema de la regulación de tales accesos también se tocó en el encuentro de ayer. “Esperamos que cuando el Principado ejecute el parque-playa de Verdicio se controlen mejor los accesos. Este verano intentaremos que no se produzcan aglomeraciones”, dijo Suárez.

A la reunión de la Junta Local de Seguridad asistieron también el capitán de la Guardia Civil de Avilés, Valentín Escobar; el jefe de la Comandancia de Gijón, Miguel Lobo; el comandante del puesto de Gozón, Cristian Burgos; y el jefe de la Policía Local de Gozón, Santiago Cañal. “Fue una Junta de Seguridad ordinaria que solemos hacer todos los años antes del verano”, dijo Losa.