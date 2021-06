La plaza que mejor pinta

Por motivos de seguridad sanitaria frente al covid, el Ayuntamiento ha limitado los aforos de las actividades incluidas en este primer Focart. De hecho, advierten, es necesario retirar las entradas, de forma gratuita, a través de la Plataforma de Invitaciones Avilés Cultural: invitacionesavilescultural.es.

Dentro de la Liga Nacional de Grafiti está previsto desde el viernes al domingo de los conciertos de DJ Fred Events, DJ Lee Nosh, DJ Fombella, DJ Javi Zeara & Pablo Culebro, DJ Fornido Rock & Pablo Culebro, DJ Isaac One Way, Deimos XX, Morejón, LC Équipe.

Toda la semana que viene, la música continúa en La Exposición, en los escenarios Urbano y Principal, con sesiones DJ y los conciertos de Roy Mercurio, Sira & Kinos, Gato Negro, Waynefdz & Ozonoman, Frank Morris & Eme O E, Chavi Real One & Handonah x Aroxa, Garolo, Kloud VRS, Zeta 41 y Tribute Against the Machine. Uno de los conciertos más esperados es el del artista sueco Charlie Granberg, que pintará en Avilés su primer mural fuera de Suecia, y que junto a Peter Hensriksson dará en acústico en la Iglesia de San Nicolás de Bari.

También es posible retirar invitaciones para asistir a las conferencias y “master classes” programadas en el Focart. En la Antigua Pescadería intervendrán Sonia Cuevas en una charla organizada dentro del Proyecto Europeo Wom@rts (martes 15, 18.00 horas); Frank T (miércoles 16, 18.00 horas), y Tony Karate (jueves 17, 18.00 horas). En la Exposición, Roy Mercurio (sábado 12, 12.00 horas). En la Factoría Cultural habrá un mural participativo. Y así hasta el día 20.