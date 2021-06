“Entre dos caminos, coged el más difícil”, sugiere la presidenta de Du Pont para encontrar empleo

La alcaldesa Mariví Monteserín tomó la palabra antes que la dirigente empresarial. Dijo: “Cuando ideamos programas como ‘Enfoca Talento’ lo hicimos con el reto de contribuir a que, cada año, nuevas mujeres se incorporen al mercado laboral, crear nuevas expectativas de futuro en Avilés, conseguir que las mujeres participantes sean plenamente conscientes del gran talento del que disponen y que decidan enfocarlo en Avilés desarrollando su propio proyecto de vida”. Y añadió: “Para ello asumimos el gran reto, como establece nuestra Constitución, de remover todos los obstáculos que se encuentran todas las personas en su acceso al mercado laboral y en el desarrollo de su proyecto vital”.

El programa que se despidió ayer forma parte de un compromiso municipal con la creación de empleo de tal modo que la suma de todos ellos, apuntó Monteserín, “ha permitido facilitar a lo largo de 2020, sólo a través de estos programas, 261 contrataciones que beneficiaron a 112 hombres y 104 mujeres”.

“Cuando me preguntaban qué quería ser de mayor no sabía responder, pero como me lo preguntaban mucho ideé una respuesta: ‘Buscar ser feliz haciendo lo correcto’" Ángela Santianes - Presidenta de Du Pont en la península Ibérica

Sobre esta idea ahondó Ángela Santianes cuando le tocó dirigirse a las nuevas “graduadas”. Su intervención, aseguró, se sustentó sobre su propia experiencia. Contó que estudió Ingeniería Química en Oviedo. “Mi familia no era de posibles, así que había que elegir algo cerca”, expuso. Su primera experiencia laboral en Du Pont fue en el departamento de marketing. “Esto tiene mala prensa en España. No así en otros países. El marketing amplía el punto de vista del candidato. “No rechacéis estos trabajos porque os van a ayudar a abriros al entorno. Tienes que vender, convencer... Y eso te da tablas”, recomendó.

La actitud que Santianes tiene ante la vida siempre ha sido positiva. “Cuando me preguntaban qué quería ser de mayor no sabía responder, pero como me lo preguntaban mucho ideé una respuesta: ‘Buscar ser feliz haciendo lo correcto’. Vale, no es fácil, pero se consigue con práctica”. Esta actitud es la que defiende al candidato de las inclemencias de los rechazos: “Lo normal es que te rechacen”, dijo. “Pero ya llegará el momento en que esto deje de suceder: me pasó a mí misma”, confesó. “Si tenemos muchos rechazos podemos pensar que no valemos mucho, pero no es así. La actitud es distinta: mostrad seguridad y si no te la crees, haced como si os lo creyerais”. Santianes también recomendó a las candidatas “compromiso ético” y un ejercicio de inteligencia emocional. Y apertura de miras: “Si hay que marchar, se marcha”.