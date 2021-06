Avilés sancionará con hasta 3.000 euros a quienes inciten a sus mascotas a atacar

Avilés, con una población por debajo de los 78.000 vecinos, cuenta con unos 10.000 animales de compañía entre perros y gatos. Hasta ahora, la tenencia de mascotas se regía de acuerdo a la normativa regional. Pero eso está a punto de ser pasado: el Ayuntamiento de Avilés abrió ayer la consulta pública previa a la aprobación de la futura primera Ordenanza reguladora de la tenencia, protección y bienestar animal. Dicho documento diferencia entre infracciones leves, graves y muy graves con sanciones de que oscilan entre los 750, 1.500 y 3.000 euros, respectivamente.

Unos ejemplos de cada una de las infracciones: como muy grave se reconoce incitar a los animales a atacarse entre sí, lanzarse contra las personas o bienes o hacer ostentación de su agresividad. En la categoría de graves destacan las siguientes conductas: abandonar a los animales, intervenirlos quirúrgicamente para modificar su apariencia o conseguir otros fines no curativos o la negativa a suministrar datos o facilitar la documentación requerida por las autoridades competentes o sus agentes. Como leve, sancionadas con hasta 750 euros, se recogen las siguientes infracciones: no proporcionar a los animales agua y alimentación suficiente y equilibrada, abandonar los cadáveres de animales en la vía pública, circular por lugares públicos con animales sueltos (fuera de las zonas acotadas por el Ayuntamiento), circular con perros sin bozal cuando exista un comportamiento peligroso manifiesto, el baño de animales en fuentes o estanques, no colocar en lugares visibles carteles que autoricen o prohiban la entrada de animales a hoteles, pensiones, bares, restaurantes, cafeterías o establecimientos recreativos o no recoger los excrementos del animal.

La mayor parte de las ordenanzas de las capitales de provincia contemplan sanciones leves para quienes se saltan la norma de recoger los excrementos, con multas que oscilan entre los 60 y los 600 euros, con algunas excepciones como Madrid, donde la norma es algo más dura, con multas de entre 750 y 1.500 euros. Avilés se situará, pues, entre las ciudades donde será más caro saltarse la norma y dejar la caca del perro en la vía pública.

El borrador de la futura normativa, elaborado por una comisión extraordinaria en la que han participado todos los grupos municipales así como distintas asociaciones representativas de la protección animales, se puede consultar a través de la sede electrónica municipal y realizar aportaciones al mismo hasta el próximo 9 de julio; es decir, en los próximos veinte días hábiles. Tras el cierre de esta consulta pública previa, y una vez estudiadas todas las aportaciones, se seguirá el procedimiento municipal para la aprobación de ordenanzas, que se prolongará durante un plazo de dos meses, al requerir un dictamen de la comisión informativa correspondiente y aprobación por el Pleno municipal. En definitiva: el texto íntegro podrá estar publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el próximo otoño, salvo contratiempos.

Relaciones cívicas

El texto detalla en la exposición de motivos que su objetivo es “regular la tenencia y protección de animales de compañía” así como “orientar la regulación de las relaciones cívicas para la prevención y la sanción de los infractores en adecuado tratamiento de las conductas contrarias a la convivencia social”. Dicha convivencia, recoge el borrador, “debe encauzarse de forma razonable para que sus peligros no tornen en desventajas de los muchos beneficios de la cercanía de animales”.

Señala ,a su vez, que las personas “han de tener en cuenta que los animales dependen absolutamente de ellas y que deben responsabilizarse de todas las atenciones que requieren, así como de asegurar que su presencia y sus hábitos no van a ser dañinos para el resto de la comunidad”, sobre todo para la higiene, el ornato y la seguridad de la ciudad. En definitiva, precisan fuentes municipales: “La futura ordenanza pretende lograr una convivencia lo más pacifica posible en conjunción con las diferentes ordenanzas municipales”.