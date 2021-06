Costas prevé una mejora integral de los accesos y pasarelas de la playa de Xagó

La Demarcación de Costas en Asturias ha comenzado a dar los primeros pasos para la mejora integral de la playa de Xagó y de la protección de su sistema natural y dunar. Por el momento, la administración central ha colocado una serie de bloques de hormigón en el entorno del puesto de salvamento y próximo al chiringuito de la parte derecha de la playa. Esas barreras que reciben el nombre de New Jersey impiden el aparcamiento en ese entorno por primera vez “teniendo en cuenta que se trata de una zona dunar”, explicó el alcalde de Gozón, Jorge Suárez. “Por lo tanto, es una zona protegida en la que nunca debieron permitirse los estacionamientos”, apostilló el regidor.

Esa actuación es la primera de otras tantas que la Demarcación de Costas del Estado ejecutará el próximo año, ya que prevé una “actuación integral” en Xagó.

Esa actuación integral consiste en la reparación de todas las pasarelas de madera que comunican la zona de áreas recreativas con el arenal, la reparación, ordenación y delimitación de las plazas de estacionamiento y la mejora de los viales. “Tenemos que tener claro que Xagó forma parte de dominio público marítimo terrestre y requiere de una protección”, remarcó el regidor.

Sobre los aparcamientos, el Alcalde defendió la importancia de delimitar los espacios “como se hizo en la playa de Bañugues” y también aprovechó para recordar que en el entorno de Xagó, en la carretera GO-15, en la zona del polígono industrial de Maqua hay una serie de estacionamientos próximos que “nadie los utiliza” para acceder después al arenal. “Tenemos que asumir que no se puede ir hasta la playa con el coche, por caminar cinco minutos no pasa nada”, apuntó Suárez, que planteó que ese estacionamiento ubicado en las inmediaciones de Maqua puede ser usado también por autocaravanas pero “como aparcamiento”, aclaró. “Teniendo en cuenta los viales de acceso a Xagó, ese tipo de vehículos no puede circular con normalidad dadas sus dimensiones”, agregó.

Y puestos a plantear mejoras y propuestas para el futuro de Xagó teniendo en cuenta la mejora integral que prevé Costas en 2022, el Alcalde puso sobre la mesa una de las acciones a abordar “próximamente”. “Me gustaría que en los meses de verano hubiera un servicio de transporte público desde Avilés, porque la mayoría de los usuarios son del concejo vecino, y otras zonas para que entre todos podamos ayudar a no saturar los accesos con vehículos y proteger el entorno natural de Xagó”, indicó Suárez.