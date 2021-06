“El machismo no lo encontré en el hiphop, sino en la industria musical española”

Sonia Cuevas es la confundadora del sello discográfico Zona Bruta, una marca independiente y especializada en hiphop. Es una mujer con “flow”, una trabajadora que lleva desde 1994 metida de lleno en las tripas del negocio de la música. Ayer ofreció una conferencia en Avilés, en la Antigua Pescadería, sobre el origen del hiphop, la evolución y el papel de la mujer en este estilo musical muy ligado al I Festival de arte urbano que estos días se celebra en las calles de la ciudad. Hoy continuarán las actividades en la misma ubicación con Frank T, rapero.

–Zona Bruta fue un proyecto pionero para desarrollar el hiphop en España.

–Fue pionero y creo que sigue siéndolo en cuanto a lo de ser mujer, fundar y dirigir un sello discográfico.

–¿Ha sido difícil, en el mundo del hiphop, que los hombres asimilaran que las mujeres pueden tomar los micrófonos?

–El hiphop, desde fuera, parece que es una cosa de hombres, pero desde el inicio, y cada día más, hay mujeres. Es un movimiento en el que nunca encontré más machismo que fuera: dentro hay el mismo machismo que fuera en todo caso. Donde sí me encontré de bruces con el machismo, realmente, ha sido en la industria musical española que, en general y no solo en lo relativo al hiphop, es una industria de hombres. Cuando empecé en los años noventa había poquísimas mujeres en sellos discográficos, producción, managers…

–¿Qué mensaje lanza desde Avilés a las mujeres?

–Que no podemos bajar la guardia en ningún momento. Es cierto que hemos evolucionado pero, ojo, están volviendo discursos del pasado, de décadas pasadas; yo ya tengo cincuenta años y eso me preocupa. El mensaje es que ninguna de nosotras, ni a título individual ni global, podemos bajar la guardia, tenemos que seguir luchando por muchas cosas, más de las que yo habría esperado. En el mundo musical, además, yo lucho porque las chicas tengan referentes femeninos igual que los hay de hombres. Hay cantidad de figuras que podrían ser referentes para las mujeres y que no tienen la misma visibilidad que los hombres, esa es la realidad. Yo misma me descubro a veces conociendo a mujeres de las que no sabía nada y tienen una importancia brutal en el movimiento hiphop.

–Festivales como “Focart” en Avilés contribuyen a dar visibilidad a esas personas, ¿verdad?

–Así es. Mi intención es que las personas se vayan con datos que en Wikipedia no van a encontrar.