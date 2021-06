Borja ibaseta, director del Festival LGTBI del Niemeyer: “Hacemos este festival LGTBI porque creemos que es necesario su activismo político”

A Borja Ibaseta (Gijón, 1976) se le nota mucho que durante una semana al año dirige el Festival de Cine LGTBI del Niemeyer. Pero sólo se le nota porque lo es durante todo el año. Esta responsabilidad la combina con otra más visible: la coordinación de actividades del complejo cultural de la ría. De todas. Conversa con LA NUEVA ESPAÑA en la terraza del bar del centro, debajo de una sonrisa, con agua con gas y una rodaja de limón sobre la mesa. El próximo domingo comienza la sexta edición del certamen de cine avilesino que se alargará hasta el día 27.

–Abren con el estreno en España de “Sexo y revolución”.

–En realidad, un estreno internacional.

–¿Estamos ya consolidados?

–El estreno de esta película fue una buena carambola. Se nos había caído la película que teníamos prevista para la inauguración e, inmediatamente, vino ese algo bueno que cubrió el hueco. Esta película ganó premio en Buenos Aires. Allí está Fran Gayo, nuestro programador. “¿Queréis abrir el festival del Niemeyer?” “Por supuesto”. Fue una conjunción de factores.

–O sea, que sí, que estamos consolidados.

–Sí. Yo es que soy muy modesto cuando tengo que hablar de estas cosas, pero sí, estamos consolidados. Vamos en una buena línea: son seis ediciones, hay grandes hitos que vamos consiguiendo año a año.

–¿Por ejemplo?

–Este año tenemos una sección de cortos que hasta ahora no teníamos. Era casi casi una anomalía. Así que está bien que lo corrijamos. Además está corregido de una manera muy interesante. La producción de cortos de esta temática en España es proporcionalmente más alta que la de los largos. Es decir, con los cortos podemos mostrar unas producciones singulares que si no, nos estaría vedada. Además, esta selección no la hacemos nosotros: viene de los festivales amigos.

–¿Y qué son?

–La red informal que creamos en el festival de cine de Donostia. Allí nos reunimos a cuenta de la concesión del premio “Sebastiane”. De allí viene a Avilés uno de los componentes de ese jurado. Pero, por si fuera poco, llegamos a Iberoamérica y a Guinea Ecuatorial. Con la ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid). Todo esto subraya el principio fundacional del festival: utilizar la cultura para el desarrollo de los pueblos. Desde Avilés estamos luchando por los derechos humanos de Argentina a México.

–¿Esto es lo que esperaba hace seis años?

–No. Para nada. Esto está muy lejos de lo que hubiera podido pensar hace seis años. Soy más de crecimiento orgánico. ¿Cuál es el objetivo para este año? Vamos avanzando cada año.

–¿Sigue siendo obligatorio que haya un festival de cine militante?

–No es tanto una cuestión de películas, sino más bien de programación y de criterio de centro. Hacemos este festival porque creemos que es necesario ese activismo político por algo que ya decía en su momento Simone de Beauvoir: “Lo personal es político”. En España hemos decidido defender los derechos humanos y los derechos LGTBI son derechos humanos. Por eso parece lógico que nuestra apuesta abunde en líneas que den respuesta a preguntas como: ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos representamos? ¿De qué cosas hablamos? ¿Cuáles son nuestros anhelos?

–¿Las cosas han cambiado?

–Lo que era provocador en los ochenta y ahora estamos como estamos.