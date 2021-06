La primera edición del Festival de Cultura Urbana de Avilés (Focart I) se despide este fin de semana, pero no se le ha acabado la cuerda. Hoy vienes comenzará con el taller de garaje “La Música Urbana como instrumento educativo. Crear & Conversar”, destinado a los alumnos del IES La Magdalena a las 9.15 horas y el del IES N.º5 a las 12.00 horas. Por la tarde, a las 18.00 horas, la pista de La Exposición será escenario para la música de Frank Morris & Eme O E (19.00 horas), Chavi Real One & Handonah X Aroxa (20.00 horas) y Garolo (21.00 horas). Las actividades urbanas se sumarán a la música en la misma Exposición. A las 17.00 horas se podrá participar en las clases de parkour, a las 18.00 horas en las clases de skateboarding y a las 19.00 horas será el turno de quienes quieran practicar ambas disciplinas por libre. Mañana continuarán los conciertos con Kloud VRS (19.00 horas), Zeta 41 (20.00 horas) y Tribute Against the Machine (21.00 horas). Además, la música se desplazará a la iglesia de San Nicolás de Bari con el artista multidisciplinar Charlie Granberg, que dejará unas horas el espray para ofrecer un concierto en acústico junto a Peter Henriksson a las 21.00 horas. Las actividades urbanas seguirán tomando su espacio en la Exposición. A las 17.00 horas se podrá asistir a las clases de parkour y a las 19.00 horas está prevista una exhibición.