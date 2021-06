Tony Kárate, DJ: “He malvivido de la música: he tenido meses buenos y otros muy malos”

Tony Kárate (Madrid, 1986) es DJ. Ayer, además, la estrella del Focart, el exitoso festival de cultura urbana que se desarrolla en Avilés hasta el domingo. Se encargó de ofrecer una charla en el edificio de la Antigua Pescadería sobre su profesión, una “master class” con práctica en directo. El músico conversa por teléfono con LA NUEVA ESPAÑA unas horas antes de su intervención en el mismo escenario en que el músico Charlie Grandberg está pintando la obra que dejará fija en Avilés.

–Es DJ en tiempos en que está prohibido bailar.

–Hay que llevarlo de la mejor manera posible. Es lo que hay y hay que respetarlo. Lo que hacemos es procurar controlar las emociones de la gente para que no se descontrole.

–Es que no me imagino pinchando para gente sentada.

–Ya le digo. Es lo que toca ahora. Lo he hablado con otros compañeros: la gente se sabe adaptar y si hay que bailar sentado, pues se baila.

–He leído que su idilio con la música empezó...

–De muy pequeñito. Veía películas, series y descubrí que los platos me llamaban la atención. Con 16 años ahorré lo suficiente y me compré mis primeros platos.

–Y ahora tiene usted...

–En unos días cumplo 35.

–O sea, veinte años en este negocio.

–Eso parece.

–¿Y pensaba que iba a ser lo suyo cuando empezó a los 16?

–No. Tenía mis sueños, mis ideas. Sabía que esto iba a ser muy difícil. He malvivido de la música: he tenido meses buenos y otros muy malos. Así que siempre he tenido otros trabajos en paralelo. Principalmente, de cara al público. En tiendas.

–¿Es un DJ analógico o digital?

–Me adapto a todo lo que haya. Empecé con los vinilos, ahora me muevo en los digital, pero sigo llevando discos y CD.

–¿Quién marca la sesión? ¿Usted o el personal?

–Me fijo en el público que me ha tocado. Cuando los tengo en el bolsillo, me gusta llevármelos a mi terreno.

–¿Qué es lo mejor de su profesión?

–Lo mejor es la sensación que te llevas a casa después de una sesión que ha sido buena. Me encanta observar al público, explicar qué sensación han tenido. Y si todos han bailado con ganas, pues entonces consigues un triunfo. Esto se hace mejor incluso, siguiendo la respuesta a la otra pregunta que me ha hecho, cuando llegas, no sabes de qué va el público y logras llevártelo a tu terreno.

–¿Qué le parece un festival como este del Focart?

–Deberían hacerse más. Y en más ciudades. Estoy convencido. Los hay de hip hop, de “break”, de “free style”... Pienso que se debería fomentar más para que a los chicos y chicas que no lo conocen descubran dónde focalizar sus energías.