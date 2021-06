Cerca de 1.200 personas participarán en los campeonatos y eventos varios que se celebran en Avilés este fin de semana. Según los cálculos municipales serán cerca de 1.200 los participantes y técnicos, una cifra en la que no se están incluyendo los familiares y acompañantes.

En el Campeonato de España de voleibol cadete femenino están inscritos 613 deportistas y técnicos, 200 en el de rugby, 95 en el Campeonato de Asturias de orientación sprint y final de los Juegos Deportivos y 219 en la Jornada de campo a través de los Juegos Deportivos. El Certamen de Pintura rápida reunirá a 66 participantes y la ciudad acoge además el Festival de Cultura Urbana (Focart).

El atletismo en edad escolar regresa a la actividad competitiva en Avilés tras el parón por la pandemia de coronavirus con una prueba de campo a través de los Juegos Deportivos del Principado, en las categorías sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16. Se desarrollará mañana en un circuito de 800 metros en los exteriores del Pabellón de Congresos y Exposiciones de La Magdalena, a partir de las 10.30 horas. Está prevista la participación de 204 atletas.

Organizada por la Asociación Atlética Avilesina, participarán niños y niñas de Avilés y comarca, nacidos entre 2006 y 2014, e inscritos en sus respectivos centros educativos como participantes en los Juegos Deportivos. Sobre un circuito de 800 metros, totalmente llano, cada una de las categorías recorrerá diferentes distancias. Los tres primeros clasificados en cada prueba recibirán una medalla acreditativa al finalizar cada una de sus respectivas carreras.

El acceso al recinto ferial se encontrará restringido debido a la normativa sanitaria de protección frente al coronavirus, y solo podrán entrar los menores participantes, con un máximo de una persona acompañante adulta por cada menor.