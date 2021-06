Valor y coraje durante el covid

“El valor y el coraje, así como la profesionalidad de las Fuerzas Armadas han sido reflejados durante esta pandemia y pese a ser la peor situación jamás vivida para muchas generaciones, el orgullo que supone la certeza de sabernos protegidos por vosotros se reafirma”. Así termina María Suárez Carrasco la misiva “La vocación de servir” con la que ha sido la ganadora provincial de la 8ª. edición del concurso “Carta a un militar”, convocado por el Ministerio de Defensa.

María Suárez Carrasco, de 18 años, acaba de terminar sus estudios en el colegio San Fernando de Avilés. Esta joven natural de Avilés la mayor de tres hermanos, está contenta porque tiene una nota de 13,2 tras terminar el bachillerato y la EBAU, lo que le permitirá estudiar Medicina. “Nos informaron en el colegio del concurso, en la clase de Lengua. Yo me presente a casi todos los que convocaba el colegio y éste me gustaba el tema, siempre he valorado mucho a las Fuerzas Armadas y más tras su apoyo en la pandemia”, sostiene la autora.

“A ti soldado que has servido, a ti que te has entregado, a ti que de nuevo te has ganado el orgullo de tu nación. A ti soldado, teniente, capitán, que has sido capaz de dar la cara cuando más de te ha necesitado”, dice María Suárez en su carta. “Quería expresar la labor de los militares durante el confinamiento. Yo los veía desde la ventana de mi casa durante el confinamiento en el que todos tuvimos un papel clave, nosotros en casa y ellos en la calle”, explica la autora. “Para escribir la carta me documenté sobre la operación Balmis por la que gracias a ella, los militares también realizaron labores como repartir medicamentos, alimentos, mascarillas...”.

El covid sobrevuela la carta de esta joven avilesina: “La crisis del covid-19 ha marcado y marcará un punto de inflexión en nuestra sociedad, todos estamos de acuerdo. Parálisis completa. Meses en casa, Una situación nunca vista, nunca antes vivida. Comercios cerrados. Calles vacías...Miedo al virus, miedo a lo desconocido...”.

María Suárez Carrasco recibió el diploma acreditativo del premio de manos del delegado de Defensa en Asturias, el coronel del Cuerpo General del Ejército de Tierra, Juan Luis González Martín, en la Delegación de Defensa de Asturias, en Oviedo.

Con este premio María Suárez, culmina un intenso año de estudios para superar el segundo curso de Bachillerato y la EBAU lo que el próximo curso le permitirá estudiar Medicina, por vocación. “Ahora voy a descansar, a salir con mis amigos, hacer deporte y disfrutar de la playa. Aunque tengo que seguir estudiando porque me estoy sacando el carné de conducir”, dice contenta porque hay culminado con éxito una fase de su vida y en plena pandemia.