“El PSOE miente sobre la gestión del contrato de basura”, sostiene el PP

Los populares avilesinos acusan al gobierno local de mentir sobre el expediente del contrato de los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos. La propuesta de adjudicación a Urbaser, la misma empresa que viene prestando el servicio desde 2000, se dictaminará en la Comisión de Hacienda del próximo día 22, previa al Pleno. La contratación se ha retrasado por un error en la tramitación al no haberse incorporado al expediente un informe preceptivo valorativo de la estructura de costes emitido por el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado. Y el PP acusa ahora al PSOE de mentir en relación a ese informe.

Relacionadas Dos errores administrativos paralizan el contrato de basura y el Plan de Movilidad

“Mienten, mienten y mienten. El contrato de la limpieza no fue al Pleno de mayo porque no quisieron. En la junta de portavoces del 18 de mayo nos dijeron que faltaba incorporar al expediente el informe del Comité de Precios y lo tenían desde días atrás”, protestó ayer la portavoz municipal del Partido Popular (PP), Esther Llamazares.

Según consta en el expediente, incidió, el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado emitió el 12 de mayo su informe, en el que informaba desfavorablemente de la propuesta al no quedar acreditado que el periodo de recuperación de la inversión alcance o supere los cinco años reglamentarios. “El 18 de mayo conocían la respuesta y no nos la dijeron. Hubo tiempo suficiente para que ese contrato fuese al Pleno en tiempo y forma. En este Ayuntamiento se miente de manera permanente”, sentenció Llamazares.

Como informó este periódico, los técnicos municipales han justificado el motivo de la contratación a diez años, puesto que ese periodo coincide con el periodo aproximado de amortización de las inversiones previstas, que rondan los siete millones de euros. Emitieron su informe de contestación al emitido por el Comité de Precios (que es preceptivo, pero no vinculante) el pasado 2 de junio. El órgano de contratación no tiene obligación de acatarlo, pero sí de motivar la decisión de no ajustarse al mismo. Y ese motivación se expone en ese informe que los servicios técnicos emitieron el 2 de junio.

Con todos los trámites completos y los informes favorables (técnicos, jurídicos y de intervención), la propuesta de contratación a Urbaser por 59,5 millones de euros durante 10 años (hasta 2031) debería tener luz verde en el Pleno del próximo día 25, pero los grupos de la oposición aún están analizando su voto. Los trabajadores del servicio han pedido a los partidos que no pongan obstáculos al contrato cuando todos los informes son favorables. Y es que aunque el servicio se sigue prestando, pese a que el contrato anterior expiró el 31 de mayo, los trabajadores están pendientes de cobros que les corresponden por convenio por la situación actual.