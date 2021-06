La infinita curiosidad de un explorador sensible ante el mundo: las memorias del cura Feito

Lo que viene a continuación es parte del último capítulo del libro, el de sus viajes por medio mundo. Feito fue uno de los hombres que de modo más perseverante trabajaron, entre otras cosas, para que la cerámica dejara de ser la gran desconocida del arte español.

Inglaterra

Pasé unas vacaciones en Inglaterra con un hijo del maestro de Miranda, Cecilio Arregui. Me interesaba mucho aprender inglés. Fuimos a un pueblecito que se llamaba Paigton, que está muy cerca de Plymouth. Estuve allí un verano en una escuela que se llamaba St. Hilary. Hice amistad con unos cuantos que estaban aprendiendo inglés. Con los que no son ingleses te entiendes mucho mejor que con los propios ingleses. Había muchos árabes.

En concreto, había un árabe que estaba en el domicilio en el que yo me alojaba. Era un chalé. Pagábamos un tanto y nos daban una comida nada más. Se comía muy raro porque se comía por la tarde. En fin, había un cambio de horario un tanto complicado.

Con este rapaz, con el árabe, me entendía muy bien. Me interesaba hablar en inglés con él. Era la época de Jomeini, o sea, el árabe era iraní. Hablaba con él mucho. Hay muchas historias. Hice muchos viajes, me encontré con mucha gente. Quise buscar al mejor ceramista que existe, que es inglés.

Conocí a una rapaza que era mexicana que gastó una burrada de dinero. Me sorprendió. Yo me presentaba como profesor, aunque siempre guardé las distancias. Me interesaban las amistades que fui forjando, hablar, que me contaran cosas. Este iraní me interesó mucho. Me dijo: “Te voy a llevar con mis amigos”, Y fui con ellos. Ellos hablaban árabe e inglés, las dos cosas.

Empezamos a charlar y todas estas cosas y en un momento dado me dice: “Do you married?”, o sea, que si estaba casado. Le dije que no. Entonces él, en árabe, empezó a discutir con sus amigos. Me explicó que les había dicho que yo no estaba casado porque había tenido problemas familiares. “No me interesa tu vida, haz lo que te dé la gana, pero yo tuve que defenderte porque entre nosotros está mal visto que un señor se presente como soltero”. Te estoy contando lo que él me contó. Bueno, continuamos la conversación. Hablamos de El Corán, de la posibilidad de tener cinco mujeres.

Me dijo: “A mí mi padre, que está en el mundo del petróleo y visita muchos hoteles en Europa, siempre me ha contado que se ha encontrado con muchos de vosotros, que sois cristianos, con tres o cuatro mujeres, aunque de tapadillo. A nosotros, a los árabes, El Corán nos las legaliza”. Me dio una lección. Quedamos en escribirnos, pero después vino la revolución de Jomeini y la expulsión del Sha, en fin, toda esa historia.

India y Nepal

El de La India era un viaje que siempre había ambicionado. Quería ver un monasterio budista, me interesaba mucho el budismo, siempre me llamó la atención. Lo explicaba en clase. Tuve algún alumno que se me hizo hasta budista casi. Así que me lié la manta a la cabeza y me marché para allá. Contraté el viaje en una agencia. Fue en verano también. Todos los veranos escogía un lugar para ir de viaje. Estudiaba la cosa de antemano y me plantaba allí. Quería conocer un poco el mundo de la India y de la cerámica también. Pero, ya digo, lo que más sorprendió de la India fue el monasterio budista.

Comiendo un día en la barra de un “snack” coincidió conmigo un chaval. Le dije que quería ir a un monasterio de estos. Me dijo que quedaba muy lejos, que había que caminar mucho tiempo. “¿Qué otra cosa te podría interesar?” Se me ocurrió decirle que me interesaría un poco el mundo de la droga y tal, a ver… “Conozco un sitio”. Me dio una dirección. Era en Katmandú, en Nepal.

Katmandú es una ciudad llena de templos de madera. Encuentras templos por dondequiera que vas. “En Katmandú hay una calle llena de templos. Cuando llegues, preguntas por tal persona y te orientará de drogas todo lo que te dé la gana”, me dijo el chaval aquel del “snack”. Cogí la tarjeta, me puse a caminar hasta que di con la calle aquella. Había que entrar por un sitio oscuro, una plazoletina.

Parece que lo estoy viendo. Luego te metías en el antro, medio oscuro. Había que bajar unas escaleras y dabas a un pasillo que era estrecho y largo. A los lados estaban sentados la gente fumando o tomando algo, casi en el suelo. Era un fumadero. Pregunté por aquel chaval y me lo señalaron. Era tartamudo. Imagínate hablar con él en mi inglés y con su tartamudez. “Me tocó un tartamudo cuando aprendí a leer y ahora me va a tocar con este hombre”, pensé.

Burundi

Fui a vivir ahí la vida del misionero. Llegué a Bujumbura, que es la capital de Burundi. Dormimos allí aquella noche. Vi a la gente comprando carne, llena de moscas… Bujumbura era una ciudad y era una medio aldea, como las que se ven en televisión. Bueno, allí conecté con un cura que se llamaba Roberto y me sirvió de guía. Tengo una foto que está él con otros misioneros en medio de Bujumbura, allí, tocando la guitarra. Y es que llegaban a una plaza, subían a una acera y se ponían a tocar. Y, entonces, todo el mundo les rodeaba.

Estudié a fondo la cerámica, que la hacen las mujeres. Muelen las mujeres y el hombre anda por ahí, paseando. Me chocó que a los chavales les escogiera el padre la pareja. Un día le dije a uno cómo era posible que el padre le escogiera la novia. Se enfadó. Allí había que hablar francés o kirundi. Me dijo: “Mira, la persona que más me quiere en el mundo y más me conoce es mi padre. ¿Cómo me va a escoger algo malo?”

Esto tenía una explicación: el padre ve que el chaval es un poco apocado y le busca una mujer que le malee un poco. Si el chaval es un vivalavirgen, el padre busca una chavala que le calme. Los padres yo creo que miran mucho eso de la convivencia. A la mujer la compraban por seis o siete mil pesetas. Pero, no te creas, lo veían como una cosa normal. También la pueden cambiar por una vaca. Escuché como nombre cariñoso “mi vaquita”.

¿Qué es lo que sucede? Pues que la mujer ya no puede hablar con la madre hasta que no tenga un hijo. Un día estábamos en la misión hablando con una chica y la chica vio venir a una señora y salió corriendo. “¿Qué pasará?” Y dijo el misionero: “Es que vio a su madre”. ¿Qué pasa? Que tiene que vivir con una persona que no conoce, como es el novio, y eso puede ser un poco difícil. ¿Manera de engancharla? Que no vea a la madre. Una vez que tenga el hijo se acabaron los problemas. Creo que pueda ser esa la razón.

La Unión Soviética

Yo quería ver la vida de Rusia, cómo era el cristianismo, la religión, a ver si era verdad todo aquello que contaban… Lo que más me sorprendió de Rusia fue que no había comunismo. Me asomaba a la ventana del hotel que estaba pegado al río Moscova y veía el cielo lleno de cruces. Tengo un plano en la película de esto que te estoy contando.

Claro que se podía viajar a la Unión Soviética. Yo viajé con un catedrático de la Universidad de Granada que se llamaba Juan de Dios y era marxista. Me lo encontré en el aeropuerto de Barajas. “¿Tiene inconveniente en compartir la habitación porque el hotel en Moscú nos puede costar menos?” “Ningún problema”.

No le dije que era cura, le dije que era profesor. Estuvimos charlando un rato. Yo me adapto a cualquiera. Él madrugaba más que yo. Se duchaba y le escuchaba decir palabras en ruso. “¿Por qué das esas voces?” “Es que estoy estudiando ruso. Un idioma, si no lo estudias en voz alta, pierdes el tiempo. Tienes que oírte”. Tenía razón.

Lo de ir a Rusia no era una aventura, había empresas dedicadas a ello. Te llevaban y te traían. Me encantó Kiev, en Ucrania. En Leningrado visitamos las cárceles y vimos los códigos de los presos para comunicarse. Ya te digo, no había comunismo. La gente se tiraba a los dólares, te cambiaban rublos por dólares, te compraban los pantalones vaqueros y, a las mujeres, los lápices de labios.

Las iglesias las vi llenas. Me acuerdo de la visita al monasterio en el que está enterrado Jruschev y al pie de su tumba había un ángel señalando el cielo. Me sorprendió, eso sí, que no hubiera niños por las calles. Vi a los pioneros con un pañuelito rojo al cuello yendo al campo. Exactamente igual que el Auxilio Social y el Frente Juventudes. Te enseño la película, la miras y te das cuenta de esto que te digo.

Traje discos, diapositivas, pero se perdieron todas porque eran muy malas. Se les perdió el color. Me interesó mucho la música de ellos. Yo iba con uno de Madrid que se llamaba Paco, que era un comunista reconocido. Decía que había viajado a la Unión Soviética para cargar pilas. Fuimos a ver el Kremlin y allí, en la plaza Roja, es donde tuve el problema aquel de la foto, el de si yo era o no comunista.

Bueno, cuando fuimos a ver el Kremlin nos encontramos con que había tres o cuatro basílicas: una donde bautizaban a los zares, otra donde se casaban, otra para los funerales… Así que fuimos a una basílica, luego a otra y este hombre, Paco, encendiéndose. “Estoy de las iglesias hasta los… Yo vengo a cargar pilas y resulta que estos tíos están todo el día con santos, con jesucristos, con vírgenes y con el demonio. Lo único que faltaba es que estos hijos de tal me pusieran un cura delante”. Callé, no dije nada.