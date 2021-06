El grupo municipal de Vox llevará al Pleno de este viernes una petición para la creación de un Campus de Verano al estilo de los Talleres Infantiles de Avilés (TIA) dedicado a niños y jóvenes con necesidades especiales y alto grado de dependencia que, por sus características particulares, no pueden acceder a los talleres ordinarios. La edil y portavoz de la formación, Arancha Martínez Riola, considera que su propuesta, similar a la formulada hace unos días por Ciudadanos, proporcionaría a las familias una mejora en la reconciliación de la vida laboral y familiar, a la par que supondría para los alumnos un tiempo de ocio del que de otra forma no podrían disfrutar. “Lo que pedimos no es un ruego, ni un favor, si no el ejercicio de un derecho de los alumnos con necesidades especiales y alto grado de dependencia, para gozar exactamente de los mismos derechos que cualquier niño de nuestro concejo”, señaló.